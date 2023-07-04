menu
Ate: madre denuncia llamadas extorsivas tras desaparición de su hija de 15 años

Rotafono de RPP | Megan Chumacero Malca salió de su vivienda el 2 de enero, pero hasta el momento no regresa a su hogar. Su familia pide ayuda a la Policía Nacional.
| | Laura Urbina Saldaña
Margot Malca pide el apoyo de la Policía Nacional para hallar a su hija, pues teme que delincuentes la tengan retenida.

Margot Malca pide el apoyo de la Policía Nacional para hallar a su hija, pues teme que delincuentes la tengan retenida. | Fuente: Rotafono

Megan Chumacero Malca, de 15 años, se encuentra desaparecida desde hace 19 días tras indicar que iba a salir con sus amigas en el distrito limeño de Ate, pero ahora su madre, Margot Malca, denunció que recibe llamadas extorsivas.

La señora Margot Malca informó que su hija Megan desapareció desde el pasado viernes 2 de enero cuando le indicó a su hermano menor que saldría con sus amigas, desde esa fecha no ha regresado a su hogar.

La madre de familia manifestó estar atemorizada debido a que asegura recibir llamadas intimidatorias, supuestamente de integrantes del Tren de Aragua, que le piden mil soles para liberar a su hija y evitar hacerle daño.

“Hace poco recibí una llamada extorsiva que me decían que tenían a mi niña, que la tienen, que la van a matar y todas esas cosas. Me dijeron que eran del Tren de Aragua. Tengo mucha angustia solo quiero a mi niña”, expresó con preocupación.

Margot Malca pide el apoyo de la Policía Nacional para hallar a su hija, pues teme que delincuentes la tengan retenida. 

Megan Chumacero es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello negro.

Megan Chumacero es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello negro.

Características de menor

Megan Chumacero es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabellos negros. Mide 1.65 metros, es de contextura delgada y tiene un tatuaje en el brazo derecho con el número 444.

La menor viste un body de manga larga color negro, pantalón baggy de color azul verdoso y zapatillas tipo botines de color verde y blanco.

La señora Margot dijo que su hija que fue vista por última vez en el cruce de la calle Urubamba y Ramiro Prialé, en la zona de 27 de Abril, en el distrito de Ate.

Cualquier información sobre el paradero de Megan Chumachero, pueden comunicarse con su familia al 997 927 770 o al 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Menor desaparecida Buscan a adolescente Rotafono Llamadas extorsivas Ate Inseguridad ciudadana
