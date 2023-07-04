Ate: madre denuncia llamadas extorsivas tras desaparición de su hija de 15 años

Megan Chumacero Malca, de 15 años, se encuentra desaparecida desde hace 19 días tras indicar que iba a salir con sus amigas en el distrito limeño de Ate, pero ahora su madre, Margot Malca, denunció que recibe llamadas extorsivas.

La señora Margot Malca informó que su hija Megan desapareció desde el pasado viernes 2 de enero cuando le indicó a su hermano menor que saldría con sus amigas, desde esa fecha no ha regresado a su hogar.

La madre de familia manifestó estar atemorizada debido a que asegura recibir llamadas intimidatorias, supuestamente de integrantes del Tren de Aragua, que le piden mil soles para liberar a su hija y evitar hacerle daño.

“Hace poco recibí una llamada extorsiva que me decían que tenían a mi niña, que la tienen, que la van a matar y todas esas cosas. Me dijeron que eran del Tren de Aragua. Tengo mucha angustia solo quiero a mi niña”, expresó con preocupación.

Margot Malca pide el apoyo de la Policía Nacional para hallar a su hija, pues teme que delincuentes la tengan retenida.