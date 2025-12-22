Ate: madre pide ayuda para tratar tumor cerebral de su hija en hospital de España

Los padres decidieron llevarla al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas donde actualmente la menor es tratada.
Desde el distrito limeño de Ate, Greys Mujica Quintero se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a la comunidad y a las autoridades, a fin de costear el tratamiento en el extranjero de su menor hija Alma, de casi dos años, quien padece un tumor cerebral.
En octubre del 2024, la madre notó que la pequeña, desde los tres meses de nacida, presentaba diarreas persistentes. Tras llevarla a diversos centros de salud recién en abril de este año le detectaron un tumor cerebral, luego de que le realizaran una resonancia magnética.
Greys realiza las gestiones para llevar a su pequeña al Hospital St Joan de Deu de Barcelona, en España, para iniciar un tratamiento especialiado, pues la familia no desea que la menor inicie el procedimiento de quimioterapia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, debido a que teme a que el cuerpo de su hija no resista a las terapias, según explicó la madre.
“Mi hija Alma tiene un astrocitoma pilocítico (un tumor) que afecta su metabolismo y su estado nutricional es muy delicado, con una condición de desnutrición importante. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) le han planteado iniciar quimioterapia, pero nos preocupa que su estado físico actual no soporte bien ese tratamiento tan agresivo”, explicó la mamá.
A raíz de este resultado, la madre de Alma decidió llevarla al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde continúa con sus chequeos y exámenes de resonancia cada tres meses.
En tanto, desde Lima, y con el apoyo de una oncóloga pediatra, se realizan los trámites para que los médicos del Hospital St Joan de Deu de Barcelona realice una teleconsulta y determinen si la pequeña puede seguir un tratamiento en dicho establecimiento de salud, a fin de darle una mejor calidad de vida y pueda crecer, pues actualmente mide 75 centímetros y pesa 6 kilos 900 gramos, medidas muy bajas para su edad.
Si usted se quiere sumar a esta causa, puede comunicarse al siguiente número 956 839 346 para que le brinden información y apoyar a la madre de Alma, a fin de que pueda viajar a España y recibir una segunda opinión respecto a su enfermedad, pues la niña sufre de intensos dolores de cabeza y constantes diarreas.
