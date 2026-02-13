Ate: paciente psiquiátrica desaparecida fue encontrada luego de tres días

Martina Tantachuco Galarce, de 70 años fue reportada como desaparecida desde el último lunes 9 de febrero, tras salir de su casa, ubicada en la urbanización Apolo, en el distrito limeño de La Victoria. Su hijo Jose Carlos Coronado se puso en contacto con el Rotafono de RPP para pedir ayuda.

El miércoles 11, el señor volvió a comunicarse para indicar que su madre fue encontrada con vida y en buen estado de salud cerca del Hospital de Lima Este – Vitarte, en el distrito limeño de Ate entre 5.00 p. m. y 6.00 p. m. por la policía y personal de serenazgo de la zona.

Inmediatamente le hablaron y lograron retenerla para llevarla a la comisaría más cercana. Luego, llamaron a la familia para darle a conocer esta noticia. Cuando su hijo fue a recogerla pudo constatar que se encuentra bien, ya que no presenta ninguna lesión y tampoco había indicio de algún hecho que la tenga incapacitada.

Jose Carlos Coronado mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono por difundir su caso y colaborar a que sea hallada lo más rápido posible. "Agradezco tremendamente el esfuerzo, la colaboración, la predisposición RPP. Ella está en óptimas condiciones", sostuvo el ciudadano.