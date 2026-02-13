menu
Ate: paciente psiquiátrica desaparecida fue encontrada luego de tres días

Rotafono de RPP | La adulta mayor de 70 años desapareció el último lunes tras salir de su casa en La Victoria y fue hallada cerca Hospital de Lima Este – Vitarte, en Ate.
| | Victor Pacheco
La señora dijo que había salido a comprar y no regresó más a su casa

La señora dijo que había salido a comprar y no regresó más a su casa | Fuente: Rotafono

Martina Tantachuco Galarce, de 70 años fue reportada como desaparecida desde el último lunes 9 de febrero, tras salir de su casa, ubicada en la urbanización Apolo, en el distrito limeño de La Victoria. Su hijo Jose Carlos Coronado se puso en contacto con el Rotafono de RPP para pedir ayuda.

El miércoles 11, el señor volvió a comunicarse para indicar que su madre fue encontrada con vida y en buen estado de salud cerca del Hospital de Lima Este – Vitarte, en el distrito limeño de Ate entre 5.00 p. m. y 6.00 p. m. por la policía y personal de serenazgo de la zona.

Inmediatamente le hablaron y lograron retenerla para llevarla a la comisaría más cercana. Luego, llamaron a la familia para darle a conocer esta noticia. Cuando su hijo fue a recogerla pudo constatar que se encuentra bien, ya que no presenta ninguna lesión y tampoco había indicio de algún hecho que la tenga incapacitada.

Jose Carlos Coronado mandó un mensaje de agradecimiento al Rotafono por difundir su caso y colaborar a que sea hallada lo más rápido posible. "Agradezco tremendamente el esfuerzo, la colaboración, la predisposición RPP. Ella está en óptimas condiciones", sostuvo el ciudadano.

Esta es la denuncia policial que hizo la familia de la señora desaparecida

Esta es la denuncia policial que hizo la familia de la señora desaparecida | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció la adulta mayor?

Jose Coronado Tantachuco se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su madre llamada Martina Tantachuco Galarce se encuentra desaparecida desde la mañana de este último lunes 9 de febrero. Ella salió de su casa, ubicada en la urbanización Apolo, en el distrito limeño de La Victoria y no regresó.

El joven sostuvo que al promediar las 10 a. m., su mamá se marchó de su vivienda y dijo que iba a comprar a la tienda más cercana, que está a dos cuadras aproximadamente en la calle Teófilo Castillo. Ella es una paciente psiquiátrica actualmente lleva un tratamiento y debe tomar sus medicamentos.

El señor cree que su madre ha sido lleva por una tercera persona con engaños, pero no tiene más información; es solamente una idea que tiene. Ese mismo día consultó con los vecinos de la zona en Apolo, pero nadie la había visto. Por lo que, pide apoyo de las autoridades correspondientes para buscarla con intensidad.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
la victoria Ate Adulta mayor desaparecida desaparecida rotafono
