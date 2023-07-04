menu
Ate Vitarte: familia busca a menor de 15 años que desapareció tras salir de su vivienda

Rotafono de RPP | La última vez que Mijhael fue visto, vestía con polera negra, un pantalón jean con zapatillas blancas.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que fue visto, vestía con polera negra, un pantalón jean con zapatillas blancas.

La última vez que fue visto, vestía con polera negra, un pantalón jean con zapatillas blancas.

Miguel Espino se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Mijhael Espino Escobar, quien se perdió el pasado 24 de agosto tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Ate.

Al promediar las cinco de la tarde el menor salió de su vivienda sin indicar a dónde iría y con el pasar de las horas, sus padres, quienes estaban trabajando, fueron avisados de que el menor no había vuelto. Rápidamente, comenzaron con  la búsqueda pero no tuvieron éxito.

Características del menor desaparecido

Mijhael Espino Escobar tiene 15 años, mide 1.60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que fue visto, vestía con polera negra, un pantalón jean con zapatillas blancas. 

La familia de Mijhael Espino se encuentra angustiada tras su desaparición, por favor si usted lo ha visto, llamar o comunicarse al siguiente número: 963 801 109

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.





