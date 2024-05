Ayacucho: familia busca a joven de 17 años que desapareció tras salir a comer con su prima

La familia de Yesennia Torres Curo se encuentra sumamente preocupada luego de la desaparición de la joven tras salir de comer de un restaurante ubicado en Huamanga, Ayacucho. A través del Rotafono integrantes de la menor dieron más detalles del caso.



El hecho sucedió el pasado lunes 27 de mayo al promediar las 9:00 de la noche cuando Yesennia Torres le dijo a su hermana Thalia que saldría a cenar con su prima. Al principio la hermana mayor le negó el permiso de salida a la menor de 17 años, sin embargo, ante tanta insistencia, aceptó.



Al promediar las 9:24 de la noche, fue la última comunicación de ambas donde Yesennia le indicó que ya estaba retornando a casa; no obstante eso no sucedió y hasta el día de hoy no saben nada de ella.



Características de la desaparecida

Yesenia Torres mide 1.56 metros, es de contextura delgada, tez blanca, nariz recta, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que la vieron, vestía pantalón jean y casaca negra con rosado.



La familia solicita un mayor apoyo de la policía pues argumenta que ningún patrullero ha rastreado la zona. Si usted conoce alguna información, llamar al siguiente número: 926 524 629.