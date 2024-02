Ayacucho: joven pide ayuda para que la casa de su madre no se caiga ante las constantes lluvias

Familia pide un muro de contención

Victoria Huamán está preocupada por su madre, ya que es de adobe y podría desbarrancarse en cualquier momento. Son personas humildes y ella trabaja y estudia al mismo tiempo, pero no le alcanza para cubrir las necesidades básicas; por eso, no pueden contrarrestar esta problemática tan fácilmente.

Ella exige que el estado vaya al lugar y construya un muro para la casa de su madre no se desbarranque más. “Solo eso pido, no estoy pidiendo dinero, solamente necesito para que pare ese deslizamiento ponga un muro de contención. Ya no se a quién recurrir”, sostuvo la ciudadana.