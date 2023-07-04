Ayacucho: piden apoyo para que escolar de 10 años participe en concurso internacional de matemáticas

Desde la región Ayacucho, Cristhiam Tello se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a su hijo Yamil, de 10 años, a fin de que pueda viajar y competir en la Olimpiada Spirit of Math, un concurso internacional de matemáticas, que se va a realizar del 26 al 31 de agosto en la ciudad de Toronto, Canadá.

El padre de familia comentó que su pequeño Yamil ganó una medalla de oro en la Olimpiada Copérnico en Nueva York, que se realizó entre el 26 y 31 de julio, y ahora busca apoyo para competir en la Olimpiada Spirit of Math en Toronto.

"Yamil formó parte de la delegación peruana que participó en la sexta ronda global internacional de la Olimpiada Copernicus, la cual se desarrolló en Nueva York, Estados Unidos, del 26 al 31 de julio. En esta en esta ronda global, Yamil obtuvo la medalla de oro en la categoría 1 y, bueno, nos llena de orgullo eh haber conseguido ese triunfo no solo para el Perú, sino también para nuestra región de Ayacucho”, expresó con orgullo.

Organizan rifa

Su familia está organizando una rifa el 16 de agosto para recaudar fondos y permitirle participar con el objetivo de que Yamil pueda representar a Perú y a la región de Ayacucho en este evento internacional.

“Mediante ustedes queremos hacer llegar el mensaje a toda la población para que nos puedan ayudar. Nosotros estamos haciendo como familia una rifa este 16 de agosto y pienso que es una buena causa para que nos puedan ayudar y poder lograr el objetivo de mi hijo, que pueda también lograr su participación en Canadá y sabemos que también dejará bien en alto el nombre de del Perú", afirmó.

Si desea colaborar con las rifas que realiza la familia del escolar puede comunicarse al siguiente número telefónico 933 409 249.