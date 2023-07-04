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Barranco: familia busca a menor de edad que desapareció tras ingresar al mar

Rotafono de RPP | El menor de 17 años ingresó al mar a socorrer a su amigo. La familia pide ayuda para conseguir un helicóptero y poder ubicar a Joseph Tapia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Joseph Tapia tiene 17 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, nariz aguileña, tez mestiza, ojo castaño, cabello negro.

Joseph Tapia tiene 17 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, nariz aguileña, tez mestiza, ojo castaño, cabello negro. | Fuente: Composición / Fotos TV

Sandra Siapo Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su sobrino Joseph Andree Tapia Guzman, quien se perdió la tarde de ayer, domingo, tras ingresar a la playa Los Yuyos, del distrito limeño de Barranco. 

Sandra contó que su sobrino Joseph se fue con un grupo de amigos a la playa y no regresó más. Su familia acudió rápidamente a la zona y solicitaron la ayuda de la Policía.

“Han estado en la orilla del mar, y uno del grupo ingresó al mar. En eso, a los minutos, se dan cuenta que se estaba ahogando. Entonces, mi sobrino ingresa a la playa a querer socorrer al amigo, pero pasaba una lancha y logró sacar al amigo, mas no a mi sobrino”, afirmó.

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Características del desaparecido

Joseph Tapia tiene 17 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, nariz aguileña, tez mestiza, ojo castaño, cabello negro. La última vez que fue visto, vestía un short negro. 

Sandra indica que la Policía acompañó a la familia, pero que necesitan más equipos para su búsqueda, como helicópteros que sobrevuelen la zona.

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