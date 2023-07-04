Barranco: familia busca a menor de edad que desapareció tras ingresar al mar

Sandra Siapo Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su sobrino Joseph Andree Tapia Guzman, quien se perdió la tarde de ayer, domingo, tras ingresar a la playa Los Yuyos, del distrito limeño de Barranco.



Sandra contó que su sobrino Joseph se fue con un grupo de amigos a la playa y no regresó más. Su familia acudió rápidamente a la zona y solicitaron la ayuda de la Policía.



“Han estado en la orilla del mar, y uno del grupo ingresó al mar. En eso, a los minutos, se dan cuenta que se estaba ahogando. Entonces, mi sobrino ingresa a la playa a querer socorrer al amigo, pero pasaba una lancha y logró sacar al amigo, mas no a mi sobrino”, afirmó.