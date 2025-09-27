Barranco: familiares encuentran a joven que desapareció hace seis días

¿Cómo se perdió Ángel?



Yessica Arenas reportó, vía el Rotafono de RPP, la desaparición de su sobrino Ángel Campana a las dos de la tarde, cuando el joven salió de su vivienda situada en el jirón Castrovirreyna.

Algunos testigos señalaron que lo vieron aquel domingo en las afueras de la iglesia San Judas Tadeo, en el distrito limeño de San Miguel. Para el día 25 de septiembre, otras personas lo habían visto en Chorrillos, exactamente en la iglesia Dios es Amor.