Barranco: familiares encuentran a joven que desapareció hace seis días

Algunos testigos señalaron que vieron a Ángel aquel domingo en las afueras de la iglesia San Judas Tadeo, en el distrito limeño de San Miguel .
Yessica Arenas Balbin agradeció al Rotafono de RPP por cubrir el caso de su sobrino Ángel Campana, quien desapareció tras salir de su vivienda el pasado 21 de septiembre, en el distrito limeño de Breña.
Una llamada de parte de la Comisaría de Barranco alertó a la familia de que el joven de 23 años, quien padece de autismo, se encontraba en dicha dependencia policial. De inmediato, Yessica Arenas y sus familiares se dirigieron al lugar para verificar la situación y acompañarlo durante los exámenes médico-legales correspondientes.
Yessica Arenas reportó, vía el Rotafono de RPP, la desaparición de su sobrino Ángel Campana a las dos de la tarde, cuando el joven salió de su vivienda situada en el jirón Castrovirreyna.
Algunos testigos señalaron que lo vieron aquel domingo en las afueras de la iglesia San Judas Tadeo, en el distrito limeño de San Miguel. Para el día 25 de septiembre, otras personas lo habían visto en Chorrillos, exactamente en la iglesia Dios es Amor.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.