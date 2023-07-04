Ciudadanos peruanos varados en La Paz tras bloqueo de vías por protestas contra el gobierno boliviano [VIDEO]

Jean Carlo Venero y otros dos familiares se encuentran varados en la ciudad de La Paz, en Bolivia debido al bloqueo de las carreteras que realizan los campesinos locales en contra del decreto que retiró la subvención de los combustibles en el vecino país.

Ellos hacen un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ayuden a los peruanos que no pueden salir de la ciudad altiplánica.

“Señores de RPP, debido a los bloqueos de carreteras en la ciudad de La Paz somos muchos peruanos que estamos varados sin poder salir a Desaguadero ni Yunguyo, en la región Puno. Hemos intentado comunicarnos con el consulado peruano, pero no nos brindan ayuda y nos dan respuestas indolentes”, comentó el ciudadano.

Familia pide ayuda del Estado

Jean Carlo Venero, su esposa Luz Arroyo y su suegra salieron hace ocho días de Lima para hacer turismo en Cusco, Puno y Bolivia, sin embargo. Hace cinco días no pueden salir de La Paz debido a las protestas.

Actualmente, la familia se dirige a Viacha, provincia en La Paz, a fin de llegar vía terrestre hasta Desaguadero. "Estamos en medio de la nada por unos rieles tratando de buscar vías alternas para poder pasar".