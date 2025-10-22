Breña: familia busca a adulto mayor con Alzheimer que lleva desaparecido hace dos días

Pedro Cano Gonsales del Valle tiene 80 años, mide 1.60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabello cano y ojos castaños oscuros.
Karina Cano se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de encontrar a su padre Pedro Cano Gonsales del Valle, de 80 años, diagnosticado con Alzheimer. El adulto mayor desapareció el lunes 20 de octubre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Breña.
El hecho se dio al promediar las cinco de la tarde, cuando el señor de 80 años salió de su casa, situada en la cuadra dos del jirón Chamaya sin indicar a nadie qué rumbo tomaría. Cuando sus familiares se dieron cuenta, comenzaron rápidamente con la búsqueda, pero no tuvieron éxito.
Pedro Cano Gonsales del Valle tiene 80 años, mide 1.60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, nariz aguileña, cabello cano y ojos castaños oscuros.
La última que lo vieron vestía un buzo de color plomo, casaca negra, tenía dos polos y unos zapatos negros.
La familia se encuentra muy preocupada por el paradero del señor Pedro Cano. Si usted lo ha visto o tiene alguna información, por favor, llamar a los siguientes números telefónicos 968 530 846 o 983 279 886. También pueden comunicarse al 114 de la Policía Nacional.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.