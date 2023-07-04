Breña: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido hace seis días

Giancarlos Palomino Aquino, de 19 años, se encuentra desaparecido desde el domingo 18 de enero, en el distrito limeño de Breña. Su madre Yolanda Aquino se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que la Policía Nacional le ayude a localizarlo.

La señora Yolanda Aquino se encuentra desesperada, pues su hijo se fue de la casa de su hermana hace seis días porque ya no quería vivir con su tía y constantemente le pedía a su madre independizarse y vivir en otro lugar.

La madre de familia hizo una invocación para que su hijo se comunique con ella e inicien una nueva vida juntos. Además, solicita el apoyo de las autoridades y de la comunidad para que regrese a su hogar.

Características de Giancarlos

Giancarlos es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta y cabello negro. Mide 1.59 metros y es de contextura delgada. Además, viste un polo color gris, pantalón y zapatos negros.

La última vez fue visto por el cruce de la avenida Iquitos y Venezuela. Cualquier información sobre el paradero de Giancarlos Palomino, puede comunicarse con Yolanda Aquino al siguiente número 931 370 232 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.