Breña: madre pide donadores de sangre para bebé que necesita operación al intestino

A través del Rotafono de RPP, Vanessa Urbano Atusparia solicitó la donación de sangre para su bebé Sebastián, de 10 meses, diagnosticado con hidrocefalia, quien debe ser sometido a una colostomía en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña, en Lima.

El pequeño quien tuvo una obstrucción intestinal será intervenido el próximo 27 de diciembre para cerrar una colostomía, procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura en la pared abdominal.

La familia del bebé, natural de la cuidad de Huaraz, solicita la urgente donación de seis unidades de sangre de tipo O positivo, dos para la próxima operación y cuatro para devolver al establecimiento de salud.

“Por favor, necesitamos seis unidades de sangre para cubrir las unidades que ya le han puesto y aparte las que va a necesitar para su operación”, expresó.

El bebé se encuentra internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, donde ha pasado por múltiples cirugías y recibe atención especializada desde abril de este año.

Vanessa Urbano apela a la solidaridad de la población, pues no cuenta con parientes en Lima y necesita la pronta donación de sangre para que puedan operar a su hijo.

Vanessa Urbano, procede del barrio Los Olivos de la ciudad de Huaraz, en la región Áncash. El bebé nació a los seis meses en el Hospital Víctor Ramos Guardia y a los pocos meses fue referido al INSN Breña.