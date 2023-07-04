Breña: piden ayuda para buscar a mujer con esquizofrenia que se perdió en bus

Milagros Rispa Apesteguia, de 66 años, con esquizofrenia, se perdió este lunes 20 de abril, a las 7:30 a. m., cuando no pudo bajar de un bus en el que se desplazaba con su padre, en el distrito limeño de Breña. Su familia pide ayuda a las autoridades y a la comunidad para encontrarla.

Su papá Armando Rispa Rojas explicó que el incidente ocurrió de forma repentina cuando el vehículo de transporte público partió antes de que su hija lograra descender en el cruce de la última cuadra de la avenida Bolognesi y la avenida Arequipa.

“Veníamos del Callao de la iglesia pentecostés Dios es Amor. Cuando yo me bajé, creyendo que mi hija estaba detrás de mí, el carro se fue rápido. La llamé, pero ya no me contestó y se fue, no sé dónde le ha dejado el bus”, comentó.

Al momento de perderse, la mujer de 1.58 metros y de cabello canoso vestía una casaca color crema y portaba un bolso con una biblia, ya que ambos regresaban de una actividad religiosa en una iglesia del Callao.

“Mi tía se acaba de perder en Breña, ella lleva vestida con una casaca beige o crema, lleva un morral que adentro lleva una biblia porque es evangélica. Es canosa y sufre de esquizofrenia”, informó Jezelle Ruiz Rispa, sobrina de Milagros.

Su padre y sus familiares se encuentran desesperados y solicitan que le ayuden a localizarla, ya que temen por su seguridad al ser una paciente con esquizofrenia y no pueden comunicarse con ella al no contar con un celular.

Cualquier información puede comunicarse al siguiente número telefónico 929 380 504 o al 114 de la Policía Nacional.