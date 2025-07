¡Buena noticia! Aparece descubridor del Perucetus Colossus sano y salvo

El paleontólogo Mario Urbina y su equipo de trabajo fueron hallados en el desierto de Nasca por los bomberos, en la región Ica, luego de que fueran reportados como desaparecidos el lunes cuando realizan sus labores de investigación.

A través del Rotafono de RPP, María Elena Delgado señaló que, mediante el celular de su esposo Timothy, uno de los desparecidos, se logró compartir las coordenadas con los bomberos, quienes fueron a buscarlos para rescatarlos.

La mujer agradeció la ayuda de las autoridades, luego de que se difundiera el caso en RPP. “Salió una ubicación del celular de Tim y pudimos compartir las coordenadas con los bomberos, quienes fueron a buscarlos, los acaban de encontrar. Gracias a todos por su ayuda. Gracias a RPP que nos ayudó a movilizar la ayuda”, expresó emocionada.

Tras lo sucedido, Mario Urbina, quien descubrió el Perucetus Colossus, el cetáceo más pesado de la tierra, indicó en RPP que no se perdieron en ningún momento y que el retraso se debió a que la camioneta en el que se movilizaba con su equipo sufrió un desperfecto mecánico.

“Yo estoy bien, lo que pasa es que se malogró el carro y mandé a mis obreros y a un americano amigo mío a buscar señal porque son más de 36 kilómetros para encontrar una señal y parece que han tomado este problema del carro como si nos hubiéramos perdido”, dijo a RPP.

Añadió “yo nunca me pierdo en el desierto, lo que sí es que tengo problemas mecánicos como este que me pasó con un GPS, sonó la alarma y se desconectó todo el sistema de gasolina y no podía arrancar”.