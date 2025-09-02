¡Buena noticia! Escolar trajo la medalla de oro tras competir en concurso mundial de matemáticas

Jofran Uchasara, un escolar limeño de 9 años, obtuvo el primer lugar en un concurso mundial de matemáticas que se realizó, en Toronto, Canadá. Para financiar su viaje, el estudiante del tercer grado de primaria rifó su bicicleta y recibió la ayuda que necesitaba tras dar a conocer su caso en el Rotafono de RPP.

Erika Zúñiga, madre de Jofran, agradeció a RPP y a todos los que hicieron posible que su hijo pudiera competir en el extranjero. Gracias al apoyo de la comunidad y diversas instituciones, incluidos el Ministerio de Educación y la Embajada de Canadá, logró reunir los recursos económicos para que pueda participar en el torneo.

“Quiero agradecer a RPP porque son ustedes quienes nos abrieron las puertas. En aquella vez hicimos una rifa profondos, recibimos mucha ayuda. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, muy felices, y poder venir a Perú con la medalla de oro. Es un logro para él, para nosotros y para todo el Perú”, expresó la señora Erika.

El pequeño Jofran Uchasara participó con estudiantes de 14 países en el certamen internacional, donde el alumno sobresalió al completar un examen de 30 preguntas en solo 37 minutos, aunque originalmente se disponía de 45 minutos para resolverlo.

“Primero cuando yo saqué el primer puesto, me sentí wao, es un logro muy grande, qué bueno. Me puse muy nervioso y también muy feliz”, dijo el escolar en una entrevista en la edición tarde del noticiero Rotativa del Aire de RPP.