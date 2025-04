Buscan a ciudadano que desapareció hace 13 días en el terminal terrestre de Moquegua

Rober Valerio Ugarte, de 54 años, se encuentra desaparecido desde el viernes 11 de abril en la ciudad de Moquegua. Sus parientes están desesperados y piden ayuda a la Policía Nacional.

Gumercinda Valerio y sus hermanas llegaron hasta las instalaciones de RPP para pedir ayuda, ya que se encuentran angustiadas porque hace 13 días desconocen su paradero.

Gumercinda contó que su hermano Rober Valerio bajó del bus en el que se trasladada de Tacna a Lima para dirigirse a los servicios higiénicos del terminal terrestre de Moquegua a las ocho de la noche, pero no regresó al ómnibus para continuar con su viaje.

La señora Gumercinda, que acompañaba a su hermano, se bajó del vehículo y se quedó en la región Moquegua tres días para buscarlo, pero no pudo encontrarlo.

“Él venía contento de Chile, pero cuando se bajó ya no lo vi. Tengo varios días buscando a mi hermano y no lo encuentro, he regresado a Tacna, pero no lo he ubicado. Necesito saber dónde está”, expresó angustiada.

Rober Valerio es padre de tres hijos, se dedicaba al comercio de carne y era conocido como “Conejito” en Chile, donde trabajó durante doce años. En Lima residía en el distrito de Ancón.