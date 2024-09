Cajamarca: alcalde pide ayuda tras incendio que arrasa 20 hectáreas de sembríos en el distrito de Ninabamba

El alcalde hizo un llamado a las autoridades regionales y a nivel nacional para solicitar ayuda, pues en declaraciones al Rotafono de RPP indicó que no tienen ayuda ni de los bomberos para apagar las llamas que amenazan la tranquilidad y salud de los pobladores de Ninabamba.



“A las autoridades pertinentes, los pobladores no pueden apagar, ya que no tienen la maquinaria suficiente. No tenemos el apoyo de bomberos“, recalcó Julio Vargas.



También advirtió que el hecho es demasiado peligroso porque las llamas ya están cerca de llegar al distrito. Por lo pronto, los pobladores intentan apagar el fuego con ramas, según lo explicado por el burgomaestre. “(El fuego) está a punto de llegar al distrito, está a dos, tres minutos”, alertó el alcalde.