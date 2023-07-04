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Callao: adulta mayor con alzhéimer desapareció hace más de 30 horas en la urbanización Bocanegra

Rotafono de RPP | María Inés Vela, de 70 años salió de su casa, en el Callao hacia rumbo desconocido y con una bolsa de ropa al promediar las 5.30 a. m. del último martes 17 de marzo.
| | Victor Pacheco
La señora tiene alzhéimer y debe estar muy desorientada y nerviosa

La señora tiene alzhéimer y debe estar muy desorientada y nerviosa | Fuente: Rotafono

María Inés Vela Torres es una mujer de 70 años que se encuentra desaparecida desde las primeras horas de la mañana de este último martes 17 de marzo. Ella salió de su casa, ubicada en la urbanización Bocanegra, en el Callao sin avisar a nadie hacia rumbo desconocido y no regresó.

Su sobrina Rosa Gomez Merino se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar sobre la desaparición de su tía María Inés y hacer una solicitud pública de ayuda para que las autoridades aumenten la búsqueda. Ella padece la enfermedad de Alzheimer y se debe encontrar totalmente desorientada y nerviosa.

La anciana fue vista por un señor y dijo que quería irse a España

La anciana fue vista por un señor y dijo que quería irse a España | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció la mujer?

Sus familiares contaron que la adulta mayor solía salir sin avisar a nadie en las mañanas, pero siempre regresaba rápidamente. Aquel martes, ella se marchó con una bolsa de ropa al promediar las 5.30 a. m. y no dijo a dónde se iba. Cabe recalcar que la vivienda se sitúa a la altura del cruce de las avenidas Omicron y Perú.

Apenas observaron que no llegaba a su hogar, salieron a buscarla y pudieron conocer que un señor la vio por la urbanización El Álamo. Esta persona la detuvo y le preguntó qué hacía por ahí, y la señora María contestó solo que "quería irse a España". Lo que su sobrino señaló es que al tener alzhéimer se olvida de todo en tiempo y espacio.

"Un tiempo atrás ha estado con su esposo en España. Entonces deduzco que ella pensará que España está cerca", agregó su sobrino Jim Chavarría. En ese sentido, recalcó que la han buscado por los alrededores, pero no han tenido más detalles sobre su posible paradero y nadie más la ha visto.

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Características de la señora desaparecida

María Inés Vela Torres, de 70 años es de tez trigueña, posee los ojos y el cabello de color negro, su boca es mediana, su nariz es aguileña, mide 1.55 metros de estatura y posee una contextura delgada. Sobre su vestimenta, no hay datos debido a que nadie la vio cuando salió.

Para cualquier tipo de información pueden comunicarse a los siguientes números: 945533327, 937091706 o al 933301338.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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