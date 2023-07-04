Callao: adulta mayor con alzhéimer desapareció hace más de 30 horas en la urbanización Bocanegra

¿Cómo desapareció la mujer?

Sus familiares contaron que la adulta mayor solía salir sin avisar a nadie en las mañanas, pero siempre regresaba rápidamente. Aquel martes, ella se marchó con una bolsa de ropa al promediar las 5.30 a. m. y no dijo a dónde se iba. Cabe recalcar que la vivienda se sitúa a la altura del cruce de las avenidas Omicron y Perú.

Apenas observaron que no llegaba a su hogar, salieron a buscarla y pudieron conocer que un señor la vio por la urbanización El Álamo. Esta persona la detuvo y le preguntó qué hacía por ahí, y la señora María contestó solo que "quería irse a España". Lo que su sobrino señaló es que al tener alzhéimer se olvida de todo en tiempo y espacio.

"Un tiempo atrás ha estado con su esposo en España. Entonces deduzco que ella pensará que España está cerca", agregó su sobrino Jim Chavarría. En ese sentido, recalcó que la han buscado por los alrededores, pero no han tenido más detalles sobre su posible paradero y nadie más la ha visto.