Callao: buscan a abuelito que desapareció tras acudir a cita médica

La última vez que lo vieron vestía chompa, un buzo y una gorra de color negro.
Nemesio García se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su padre Mauricio García Hernández, de 84 años, quien se perdió el pasado 11 de mayo tras acudir a una cita médica en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao.
Mauricio se encontraba con su hija, mientras esperaban el ticket de atención; cuando de pronto el adulto mayor se desorientó y salió del hospital.
Algunos testigos señalaron que el hombre, de 84 años, subió a una combi en el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Dos de Mayo, pero no lograron verlo más.
La familia ha indagado en otros lugares y les han indicado que el pasado 12 de mayo lo vieron en el distrito limeño de La Victoria, mientras que este miércoles fue divisado muy cerca del Jockey Plaza en Surco.
Mauricio García, de 84 años, sufre de alzhéimer. El hombre mide 1.80 m., es de contextura gruesa, tez mestiza, nariz gruesa, ojos castaños oscuros y cabellos canos.
La última vez que lo vieron vestía chompa, buzo y una gorra de color negro. El adulto mayor porta un carnet con todos sus datos personales y de sus parientes.
El adulto mayor de 84 años fue hallado y se encuentra al cuidado de sus parientes en su vivienda del Callao.
Su familia agradece el apoyo de la comunidad y del Rotafono de RPP que ayudó en la difusión de la noticia de la desaparición del señor Mauricio García.
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