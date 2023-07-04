menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Callao: buscan a adulto mayor de Huánuco que desapareció hace dos días

Rotafono de RPP | Segundo Pillco Martel, de 60 años, se perdió cuando acompañaba a comprar pan en la urbanización San Juan Masías el 3 de marzo, en el Callao.
| | Laura Urbina Saldaña
Segundo Pillco Martel, de 60 años, un ciudadano de la región Huánuco, se encuentra desaparecido desde el martes 3 de marzo.

Segundo Pillco Martel, de 60 años, un ciudadano de la región Huánuco, se encuentra desaparecido desde el martes 3 de marzo. | Fuente: Cortesía

Familiares buscan a Segundo Pillco Martel, de 60 años, un ciudadano de la región Huánuco, quien desapareció el martes 3 de marzo, cuando acompañaba a comprar pan en la urbanización San Juan Masías, en el distrito del Callao.

Julián Pillco se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a fin de encontrar a su padre, quien hace dos días llegó de Huánuco para trabajar en la capital, pero se desorientó cuando esperaba afuera de una panadería, situada frente al condominio Ciudad Nueva entre Tomás Valle y Dominicos.

Inés Aguirre, la acompañante de Segundo Pillco, dijo a la Policía Nacional que el incidente ocurrió en menos de cinco minutos mientras el adulto mayor cuidaba sus pertenencias. Al salir de la panadería, no lo vio y buscó por las calles aledañas sin poder encontrarlo.

Al revisar las cámaras de seguridad, los parientes observaron que el señor Segundo se marchó con unas bolsas de comida hacia el jirón Pisac con dirección a la avenida Fauccet.

Los familiares han organizado brigadas de búsqueda en el Callao y han difundido fotografías impresas en toda la zona con el fin de localizarlo, ya que el señor Segundo no conoce la ciudad de Lima y el Callao. Además, piden que les faciliten los videos para conocer su ubicación. 

Don Segundo viste un polo guinda, pantalón y gorra negra. Es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabello negro. Mide 1.70 metros y es de contextura delgada.

Cualquier información sobre el paradero de Segundo Pillco, puede comunicarse con su hijo Julián Pillco al siguiente número telefónico 941 688 897 o llamar al 114 de la Policía Nacional.

Te recomendamos
San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras conocer a hombre mayor de edad en un videojuego

San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras conocer a hombre mayor de edad en un videojuego

 Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa

Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a adulto mayor Adulto mayor desaparece Rotafono El Callao Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras conocer a hombre mayor de edad en un videojuego

San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras conocer a hombre mayor de edad en un videojuego

 San Martín de Porres: rescatan a menor de 12 años desaparecida hace 20 días

San Martín de Porres: rescatan a menor de 12 años desaparecida hace 20 días

 San Juan de Lurigancho: buscan a familiares de adulto mayor enfermo que estuvo cuatro días en frontis de hospital

San Juan de Lurigancho: buscan a familiares de adulto mayor enfermo que estuvo cuatro días en frontis de hospital

 Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa

Puente Piedra: familia busca a adolescente que dejó mensaje tras fugar de casa
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot