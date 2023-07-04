Callao: buscan a adulto mayor de Huánuco que desapareció hace dos días

Familiares buscan a Segundo Pillco Martel, de 60 años, un ciudadano de la región Huánuco, quien desapareció el martes 3 de marzo, cuando acompañaba a comprar pan en la urbanización San Juan Masías, en el distrito del Callao.

Julián Pillco se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a fin de encontrar a su padre, quien hace dos días llegó de Huánuco para trabajar en la capital, pero se desorientó cuando esperaba afuera de una panadería, situada frente al condominio Ciudad Nueva entre Tomás Valle y Dominicos.

Inés Aguirre, la acompañante de Segundo Pillco, dijo a la Policía Nacional que el incidente ocurrió en menos de cinco minutos mientras el adulto mayor cuidaba sus pertenencias. Al salir de la panadería, no lo vio y buscó por las calles aledañas sin poder encontrarlo.

Al revisar las cámaras de seguridad, los parientes observaron que el señor Segundo se marchó con unas bolsas de comida hacia el jirón Pisac con dirección a la avenida Fauccet.

Los familiares han organizado brigadas de búsqueda en el Callao y han difundido fotografías impresas en toda la zona con el fin de localizarlo, ya que el señor Segundo no conoce la ciudad de Lima y el Callao. Además, piden que les faciliten los videos para conocer su ubicación.

Don Segundo viste un polo guinda, pantalón y gorra negra. Es de tez mestiza, ojos negros, boca mediana, nariz recta, cabello negro. Mide 1.70 metros y es de contextura delgada.

Cualquier información sobre el paradero de Segundo Pillco, puede comunicarse con su hijo Julián Pillco al siguiente número telefónico 941 688 897 o llamar al 114 de la Policía Nacional.