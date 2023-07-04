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Callao: buscan a joven universitaria que desapareció después de salir de la universidad

Rotafono de RPP | Jorge ha intentado comunicarse con su hija Aixa Tucto Villalobos, pero su teléfono suena apagado. Padre de familia pide ayuda para ubicar a la joven de 18 años, quien estudia la carrera de Ingeniería Física en la Universidad Nacional del Callao.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Aixa Tucto Villalobos tiene 18 años, mide 1.68 metros, tez mestiza, ojos castaños oscuros, cabello rizado de color rojo, nariz recta, contextura robusta.

Aixa Tucto Villalobos tiene 18 años, mide 1.68 metros, tez mestiza, ojos castaños oscuros, cabello rizado de color rojo, nariz recta, contextura robusta.

Jorge Tucto se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de Aixa Tucto Villalobos que se perdió el pasado lunes 1 de junio tras salir de clases de la Universidad Nacional del Callao, situada en el distrito de Bellavista

La joven de 18 años salió de su vivienda, ubicada en el jirón Mendiburu, en San Martín de Porres, rumbo a la Universidad Nacional del Callao donde estudia la carrera de Ingeniería Física

Una vez finalizada sus clases, Aixa tenía por costumbre ir a la casa de su tía, también situada en el distrito de San Martín de Porres; sin embargo, con el pasar de las horas la estudiante no llegó y la tía llamó para avisar del hecho a los padres. 

Jorge confirmó que su hija sí fue a estudiar y que se retiró de la institución educativa a la 1 de la tarde, pero no se conoce su paradero. El padre ha intentado comunicarse al celular de su hija, pero su teléfono suena apagado.

Asimismo, sus familiares no sienten el apoyo de la policía, por lo que piden ayuda a la Universidad Nacional del Callao para ver cuál fue el recorrido de la joven luego de salir de estudiar. 

“Pido a las autoridades de Bellavista que me apoyen con las cámaras de vigilancia y que se haga un seguimiento para ver con quién estuvo. Por favor, ayúndeme con la ubicación de mi hija. Toda mi familia está preocupada por ella", expresó.  

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Características del desaparecido 

Aixa Tucto Villalobos tiene 18 años, mide 1.68 metros, tez mestiza, ojos castaños oscuros, cabello rizado de color rojo, nariz recta, contextura robusta. 

La joven vestía un pantalón licra de color negro, chompa de color negra, bividí color azul y zapatillas beige. 

Jorge se encuentra muy preocupado por su hija. Ha recorrido la morgue y hospitales, pero no la encuentra. También acudió a la comisaría Condevilla, pero el agente que registró la denuncia está de descanso y "no pueden hacer nada hasta que él llegue", según dijo. 

Si usted la ha visto o tiene información sobre ella, por favor, llamar al 947 322 108 o al número de la Policía Nacional al 114.

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