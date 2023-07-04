Callao: buscan a menor de 17 años que desapareció en un supermercado hace cuatro días

Rosario Margarita Muñoz Arcella, de 17 años, se encuentra desaparecida desde el sábado 3 de enero en el distrito del Callao, luego de que se alejara de su padre en un supermercado. Su papá Edward Muñoz López pide que la Policía Nacional intensifique su búsqueda.

Según el testimonio del padre, ambos estaban sentados en una mesa usando una laptop a las 9:35 de la noche; al guardarla, la joven caminó unos 10 o 15 pasos para buscar una botella de agua y pasar por caja para pagar, pero no regresó al lugar.

Ante la demora, el padre la buscó por la tienda gritando su apelativo "Pelusita" y solicitó ayuda a los vigilantes de ambas puertas, quienes inicialmente no colaboraron, según dijo Edward Muñoz.

“Yo me percato que se demora el tiempo exagerado y corro a ver a mi hija y ya no la vi en el lugar donde deben estar las botellas de agua y empecé a gritar por la tienda de Tottus, Pelusita, Pelusita, Pelusita. Me fui a hablar con los vigilantes de las ambas puertas y ninguno me prestó la atención”, añadió.

Pide celeridad en la investigación

A través del Rotafono de RPP, Edward Muñoz López solicitó que las autoridades investiguen la desaparición, pues teme que haya sido captada por una red criminal de trata de personas, ya que en dos ocasiones le encontró conversaciones con otras personas extranjeras en algunas aplicaciones.

“Le descubrí en dos ocasiones que dialogaba con personas de otros países, y le hablé de los peligros de hablar con desconocido, razón por la cual tengo el temor que haya sido captada por una red criminal de trata de personas”, expresó con preocupación.

A pesar de haber proporcionado datos clave para la geolocalización y el rastreo de movimientos bancarios, el padre de familia criticó la falta de acción de las autoridades en el análisis de las cámaras de seguridad y la demora de la Policía Nacional al emitir la alerta de desaparición.