menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Callao: buscan a menor de 17 años que desapareció en un supermercado hace cuatro días

Rotafono de RPP | Padre de adolescente desaparecida en el Callao exige que se intensifique su localización y se investigue a sus contactos, pues teme que haya sido captada por una red de trata de personas.
| | Laura Urbina Saldaña
Ella viste una casaca negra con rayas blancas, pantalón jean azul y unas zapatillas blancas.

Ella viste una casaca negra con rayas blancas, pantalón jean azul y unas zapatillas blancas. | Fuente: Rotafono

Rosario Margarita Muñoz Arcella, de 17 años, se encuentra desaparecida desde el sábado 3 de enero en el distrito del Callao, luego de que se alejara de su padre en un supermercado. Su papá Edward Muñoz López pide que la Policía Nacional intensifique su búsqueda.

Según el testimonio del padre, ambos estaban sentados en una mesa usando una laptop a las 9:35 de la noche; al guardarla, la joven caminó unos 10 o 15 pasos para buscar una botella de agua y pasar por caja para pagar, pero no regresó al lugar.

Ante la demora, el padre la buscó por la tienda gritando su apelativo "Pelusita" y solicitó ayuda a los vigilantes de ambas puertas, quienes inicialmente no colaboraron, según dijo Edward Muñoz.

“Yo me percato que se demora el tiempo exagerado y corro a ver a mi hija y ya no la vi en el lugar donde deben estar las botellas de agua y empecé a gritar por la tienda de Tottus, Pelusita, Pelusita, Pelusita. Me fui a hablar con los vigilantes de las ambas puertas y ninguno me prestó la atención”, añadió. 

Pide celeridad en la investigación

A través del Rotafono de RPP, Edward Muñoz López solicitó que las autoridades investiguen la desaparición, pues teme que haya sido captada por una red criminal de trata de personas, ya que en dos ocasiones le encontró conversaciones con otras personas extranjeras en algunas aplicaciones.

“Le descubrí en dos ocasiones que dialogaba con personas de otros países, y le hablé de los peligros de hablar con desconocido, razón por la cual tengo el temor que haya sido captada por una red criminal de trata de personas”, expresó con preocupación.

A pesar de haber proporcionado datos clave para la geolocalización y el rastreo de movimientos bancarios, el padre de familia criticó la falta de acción de las autoridades en el análisis de las cámaras de seguridad y la demora de la Policía Nacional al emitir la alerta de desaparición. 

Te recomendamos
San Martín de Porres: adulta mayor desaparece cuando iba a rumbo a policlínico Fiori

San Martín de Porres: adulta mayor desaparece cuando iba a rumbo a policlínico Fiori

 Pachacámac: joven de 20 años que es de Cajamarca desaparece en Navidad tras salir de su trabajo

Pachacámac: joven de 20 años que es de Cajamarca desaparece en Navidad tras salir de su trabajo

Características de la menor

Rosario Muñoz Arcella mide 1.60 metros y es de contextura normal. La menor es de tez blanca, ojos verdes y cabello lacio castaño oscuro a la altura del hombro. Ella viste una casaca negra con rayas blancas, un pantalón jean azul, zapatillas blancas, y lleva una mochila en la que guarda su celular, tablet y laptop.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con Edward Muñoz al siguiente número telefónico 993 242 850 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Adolescente desaparecida Buscan a menor de 17 años Rotafono Callao Trata de personas Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ancón: adulto de 34 años con esquizofrenia está desaparecido desde hace más de un día

Ancón: adulto de 34 años con esquizofrenia está desaparecido desde hace más de un día

 Pachacámac: joven de 20 años que es de Cajamarca desaparece en Navidad tras salir de su trabajo

Pachacámac: joven de 20 años que es de Cajamarca desaparece en Navidad tras salir de su trabajo

 Tragedia de fin de año: incendio deja a familia sin techo ni documentos en Villa El Salvador

Tragedia de fin de año: incendio deja a familia sin techo ni documentos en Villa El Salvador

 San Martín de Porres: adolescente de 15 años desaparece en Año Nuevo tras escaparse con su enamorada [VIDEO]

San Martín de Porres: adolescente de 15 años desaparece en Año Nuevo tras escaparse con su enamorada [VIDEO]
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot