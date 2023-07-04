Callao: encuentran en una playa a menor que estuvo desaparecido hace una semana

Un menor de 17 años con esquizofrenia que estuvo desaparecido hace semana en el distrito limeño de Los Olivos fue hallado hoy por sus padres en una playa del Callao. Azucena Anton se comunicó con el Rotafono de RPP para dar la buena noticia.

Desde Los Olivos, Azucena contó que su sobrino Darwin Mathias Huarinda Anton ya se encuentra con sus padres, quienes procedieron a trasladarlo de inmediato a un hospital para que pase por una evaluación médica. Detalló que aparentemente se encuentra en buena condiciones de salud.

La tía del menor expresó su gratitud con el Rotafono de RPP por difundir la noticia de la desaparición durante estos días de angustia.

“Les agradezco mucho que hayan publicado la desaparición de él porque han sido muchos días de desesperación y preocupación para sus padres, pero gracias a Dios hoy lo han encontrado”, expresó con alegría.

Azucena Anton contó que su sobrino Darwin Huarinda salió de su casa el domingo 29 de marzo, ubicada en el distrito limeño de Los Olivos, sin que dijera a sus padres a dónde se dirigía.

Ante esa situación y desesperación de la familia solicitó el apoyo de las autoridades y de la comunidad para que se intensifique su búsqueda, dado a la condición de salud de su sobrino.