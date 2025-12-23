Callao: familia busca a vendedor que desapareció cuando iba rumbo a su trabajo

Características del desaparecido



César Solis tiene 42 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, tez mestiza, nariz convexa, cabellos y ojos castaños oscuros. Se desconoce qué prendas vestía la última vez que salió de casa.

César es padre de una niña, por lo que su familia está muy preocupada por él. Por favor, si usted lo ha visto, llamar al número 989 475 482 o comunicarse al 114 de la Policía Nacional.