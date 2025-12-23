menu
Callao: familia busca a vendedor que desapareció cuando iba rumbo a su trabajo

Rotafono de RPP | Hace 12 días, se desconoce el paradero de César Solis Mesías, de 42 años. Algunos testigos dijeron a sus parientes que lo vieron por última vez en un mercado conocido como La Paradita, en el Callao.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
César Solis tiene 42 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, tez mestiza, nariz convexa, cabellos y ojos castaños oscuros.

César Solis tiene 42 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, tez mestiza, nariz convexa, cabellos y ojos castaños oscuros.

Mirian Gutiérrez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición del padre de su hija, César Solis Mesías, quien desapareció el pasado 11 de diciembre tras salir de su vivienda rumbo a su trabajo en el Callao.

Al promediar el mediodía, el hombre de 42 años salió de su casa, ubicada en el jirón Loreto. Según Mirian, el señor normalmente camina largos recorridos vendiendo lapiceros y llaveros en el Centro de Lima. Sin embargo, algunos testigos le dijeron que lo vieron por última vez en un mercado conocido como La Paradita, en el Callao. 

Características del desaparecido

César Solis tiene 42 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, tez mestiza, nariz convexa, cabellos y ojos castaños oscuros. Se desconoce qué prendas vestía la última vez que salió de casa. 

César es padre de una niña, por lo que su familia está muy preocupada por él. Por favor, si usted lo ha visto, llamar al número 989 475 482 o comunicarse al 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

