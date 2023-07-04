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Callao: familia pide ayuda para encontrar a adulto mayor con Alzheimer

Rotafono de RPP | A pocas horas de celebrar el Día del Padre, Gregorio Sulca Tanta, de 79 años, también paciente oncológico, salió de su vivienda en el distrito chalaco de Carmen de La Legua Reynoso y hasta ahora no retorna a su hogar.
| | Laura Urbina Saldaña
Don Gregorio Sulca mide 1.50 metros, es de contextura delgada, de tez mestiza y cabello corto canoso.

Don Gregorio Sulca mide 1.50 metros, es de contextura delgada, de tez mestiza y cabello corto canoso. | Fuente: Rotafono

Gregorio Sulca Tanta, de 79 años, diagnóstico con Alzheimer, se encuentra desaparecido desde el viernes 19 de junio, en el distrito de Carmen de La Legua Reynoso, en el Callao, luego de que saliera de su vivienda sin rumbo conocido.  

A través del Rotafono de RPP, Susana Sulca dijo que su padre salió de su hogar, situado en la cuadra 33 de la avenida Morales Duárez, ayer a las 9:15 de la noche, sin que su madre lo advirtiera.

El adulto mayor había dicho a su esposa que iría al baño, pero al ver que se demoraba, la señora fue a verlo y no lo encontró. Desde ese momento, su familia ha iniciado la búsqueda, pero aún no lo localizan, por lo que piden ayuda a la Policía y a la comunidad para hallarlo sano y salvo.

“Les pido que nos ayuden a buscarlo. Mi familia está muy preocupada, mi papá es un paciente oncológico con Alzheimer”, solicitó Susana Sulca.

Don Gregorio Sulca mide 1.50 metros, es de contextura delgada, de tez mestiza y cabello corto canoso. Además, viste una camisa polar a cuadros color azul, gorro azul, pantalón buzo y zapatillas negras.

Cualquier información sobre el paradero del adulto mayor puede comunicarse al siguiente número telefónico 999 330 959 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

Gregorio Sulca Tanta, de 79 años, diagnosticado con Alzheimer, se encuentra desaparecido desde el viernes 19 de junio.

Gregorio Sulca Tanta, de 79 años, diagnosticado con Alzheimer, se encuentra desaparecido desde el viernes 19 de junio.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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