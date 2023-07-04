Callao: familia pide ayuda para encontrar a mujer con esquizofrenia

Una familia se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que se intensifique la búsqueda de Mariela Andrade Sernaqué, de 39 años, una mujer con esquizofrenia, quien desapareció el martes 5 de mayo en el Callao.

Frecia Andrade contó que su hermana salió ayer a las 10 de la mañana de su casa sin que sus familiares se percataran de ello. La mujer no dijo a dónde se iba cuando se retiró de su domicilio en el asentamiento humano Bocanegra, sector 2, en el cruce de la cuadra 42 de la avenida Perú con Cajamarca.

Su hermana expresó angustia porque Mariela requiere medicación constante debido a su condición de salud. Es por ello que pide apoyo a la Policía Nacional y a los vecinos para encontrarla lo más pronto posible.

“Tiene que tomar sus medicamentos y alimentarse. Ella está bien delgada y puede ser que le pase algo. Espero que difundan la noticia, estamos muy preocupados”, expresó.

La señora Mariela tiene una hija pequeña y una madre con discapacidad que esperan su pronto retorno al hogar. La mujer suele caminar largas distancias o utilizar el transporte público, lo que dificulta su localización exacta.