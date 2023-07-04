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Callao: familia pide ayuda para encontrar a mujer con esquizofrenia

Rotafono de RPP | Mariela Andrade Sernaqué, de 39 años, se perdió el martes tras salir de su vivenda, en el asentamiento humano Bocanegra, en el Callao. La madre de familia necesita tomar sus medicamentos.
| | Laura Urbina Saldaña
Si usted la ha visto puede llamar al siguiente número telefónico 907 489 675 para ayudar a que Mariela regrese a salvo con sus seres queridos.

Si usted la ha visto puede llamar al siguiente número telefónico 907 489 675 para ayudar a que Mariela regrese a salvo con sus seres queridos.

Una familia se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar que se intensifique la búsqueda de Mariela Andrade Sernaqué, de 39 años, una mujer con esquizofrenia, quien desapareció el martes 5 de mayo en el Callao.

Frecia Andrade contó que su hermana salió ayer a las 10 de la mañana de su casa sin que sus familiares se percataran de ello. La mujer no dijo a dónde se iba cuando se retiró de su domicilio en el asentamiento humano Bocanegra, sector 2, en el cruce de la cuadra 42 de la avenida Perú con Cajamarca.

Su hermana expresó angustia porque Mariela requiere medicación constante debido a su condición de salud. Es por ello que pide apoyo a la Policía Nacional y a los vecinos para encontrarla lo más pronto posible.

“Tiene que tomar sus medicamentos y alimentarse. Ella está bien delgada y puede ser que le pase algo. Espero que difundan la noticia, estamos muy preocupados”, expresó.

La señora Mariela tiene una hija pequeña y una madre con discapacidad que esperan su pronto retorno al hogar. La mujer suele caminar largas distancias o utilizar el transporte público, lo que dificulta su localización exacta. 

Cuando salió de casa, la madre de familia vestía una blusa color verde, buzo color azul y sandalias color rosado.

Cuando salió de casa, la madre de familia vestía una blusa color verde, buzo color azul y sandalias color rosado. | Fuente: Rotafono

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Características de Mariela

Mariela Andrade es de tez mestiza, cabello corto negro, cara redonda, ojos negros, boca mediana, nariz angular. Mide 1.50 metros y es de contextura delgada.

Cuando salió de su casa, la madre de familia vestía una blusa color verde, buzo color azul y sandalias color rosado.

Si usted la ha visto puede llamar al siguiente número telefónico 907 489 675 para ayudar a que Mariela regrese a salvo con sus seres queridos.

“Espero que la persona que vea a mi hermana se comunique conmigo. Cualquier información que tengan, por favor, háganmela saber porque es una persona que puede dormir por ahí y le gusta caminar mucho”, acotó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a Mariela Andrade Mujer con esquizofrenia Rotafono Callao Mujer desaparecida Policía Nacional
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