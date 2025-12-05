Callao: familia y vecinos piden justicia para joven universitario que atropellado en la avenida Perú [VIDEO]

Angello Piero Martel Quintanilla es un joven que fue atropellado este último lunes 1 de diciembre en la cuadra 50 de la prolongación avenida Perú, en el Callao. El ciudadano se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital II Lima Norte Luis Negreiros Vega y fue declarado con muerte cerebral.

La madre de Angello Martel se encuentra desesperada y otorgó la autorización a su vecina Olivia Gutierrez Janampa para que se comunicara con el Rotafono de RPP e hiciera la respectiva denuncia sobre su hijo. Ella pide justicia para que el autor de este delito sea condenado, pues le hizo un daño irreversible.

La señora indicó que este sábado su familia y demás vecinos llevarán a cabo un plantón en el lugar donde fue el accidente. Ellos están hartos de que haya constantes choques y que los peatones sean los más perjudicados. Angello Martel estaba a un año de culminar su carrera universitaria y probablemente no la termine.