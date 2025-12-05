Callao: familia y vecinos piden justicia para joven universitario que atropellado en la avenida Perú [VIDEO]

Angello Piero Martel Quintanilla es un joven que fue atropellado este último lunes 1 de diciembre en la cuadra 50 de la prolongación avenida Perú, en el Callao. El ciudadano se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital II Lima Norte Luis Negreiros Vega y fue declarado con muerte cerebral.
La madre de Angello Martel se encuentra desesperada y otorgó la autorización a su vecina Olivia Gutierrez Janampa para que se comunicara con el Rotafono de RPP e hiciera la respectiva denuncia sobre su hijo. Ella pide justicia para que el autor de este delito sea condenado, pues le hizo un daño irreversible.
La señora indicó que este sábado su familia y demás vecinos llevarán a cabo un plantón en el lugar donde fue el accidente. Ellos están hartos de que haya constantes choques y que los peatones sean los más perjudicados. Angello Martel estaba a un año de culminar su carrera universitaria y probablemente no la termine.
Vecinos y familiares se preparan para hacer un plantón en la prolongación avenida Perú | Fuente: Rotafono
Angello Martel vive en el Sector 5 de la avenida Bocanegra, en el distrito de Ventanilla, en el Callao y fue a visitar a su abuela, quien está en UCI en el hospital Negreiros. Luego de estar con ella iba de regreso a su casa y al cruzar la pista fue arrollado por una coaster de la Línea 21, la cual hacía carrera con otra.
El accidente se dio al promediar las 7.00 p. m. y la ambulancia lo trasladó lo más rápido posible también al hospital Negreiros, pero no pudieron hacer mucho. Mientras que la policía capturó al conductor de dicha coaster; sin embargo, él estará 48 horas en la carceleta y continuará su proceso libre. Esto es justamente lo que reclaman los familiares, pues exigen que sea detenido y condenado lo antes posible.
La familia hizo la denuncia correspondiente y exige que las autoridades no suelten al responsable | Fuente: Rotafono
La madre de familia se encuentra consternada, ya que tiene a su hijo y a su mamá en estado gravedad en el nosocomio mencionado; por lo que, pide ayuda para que las autoridades de salud y a las judiciales para que se haga justicia y que el culpable no salga en libertad.
“Es muy penoso, es muy triste porque también tengo hijos jóvenes y de verdad que es muy lamentable para esta madre de familia tener a su madre y tener a la vez a su hijo en UCI en el hospital Negreiros”, comentó Olivia Gutierrez.
