Callao: madre busca a su hija de 13 años que desapareció tras ir a su colegio

Esther Morales Fajardo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija, Zendaya Infantas Morales, ocurrida el pasado 28 de noviembre, luego de salir de su vivienda en el Callao.

Según relató la madre, alrededor de las 7:00 a. m. la menor, de 13 años, salió de su casa ubicada en la zona de Sarita Colonia. Las cámaras de seguridad registraron que Zendaya llegó hasta su colegio, Juanito Bosco, rodeó el plantel y continuó caminando unas cuadras más; sin embargo, después de ese punto ya no se pudo seguir su rastro.

Zendaya Infantas Morales mide 1.46 metros, es de contextura gruesa, tez trigueña, nariz motosa, y tiene ojos y cabello castaño oscuro. La menor vestía una casaca guinda con plomo, una falda short guinda, zapatillas blancas y llevaba una mochila blanca de Hello Kitty.

Su madre precisó, además, que la menor sufre de asma y necesita sus nebulizadores, por lo que su pronta ubicación es urgente.

La señora Morales también denunció que personas inescrupulosas se han comunicado con la familia asegurando tener a la menor y exigiendo dinero a cambio, situación que ha incrementado la preocupación.

Si usted tiene información sobre su paradero, por favor, comuníquese de inmediato con la Policía Nacional al 114.