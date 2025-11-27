menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

Rotafono de RPP | La familia sospecha que la menor podría haberse ido con un hombre de 38 años.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La policía acudió al trabajo del hombre sospechoso de irse con la menor pero no lo encontraron y según la madre, hasta ahora seguiría desaparecido.

La policía acudió al trabajo del hombre sospechoso de irse con la menor pero no lo encontraron y según la madre, hasta ahora seguiría desaparecido.

Ysabel Salazar Haynes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija, Kumiko Li Salazar, hecho que ocurrió el 12 de noviembre tras salir de su hogar en el Callao.

Desde ese día, Ysabel no sabe nada de su hija, quien salió de su vivienda en el asentamiento humano Puerto Nuevo Pasaje Magallanes alrededor de las 3 de la tarde.

La familia sospecha que Kumiko podría haberse ido con un hombre de 38 años, con quien tuvo conversaciones en su celular, las cuales fueron descubiertas aproximadamente un mes antes de su desaparición. Tras este hallazgo, le quitaron el teléfono móvil a la menor.

La policía se presentó en el trabajo del sospechoso, pero no lograron encontrarlo. Según la madre, hasta la fecha, el hombre sigue desaparecido.

La última vez que fue vista Kumiko, ella vestía un polo gris plomo, un short de licra y zapatillas plomas con detalles rojos.

Kumiko tiene 14 años, mide 1.48 metros, tiene tez mestiza, ojos negros, contextura gruesa y una nariz recta.

La familia de Kumiko está sumamente preocupada y desesperada por conocer su paradero. Si usted la ha visto o tiene alguna información, por favor comuníquese con la familia al número 965 034 729.

Te recomendamos
Loreto: padre pide ayuda para traslado de su hija con úlcera en la espalda

Loreto: padre pide ayuda para traslado de su hija con úlcera en la espalda

 San Borja: encuentran a adulto mayor con Alzheimer que escapó de una casa de reposo

San Borja: encuentran a adulto mayor con Alzheimer que escapó de una casa de reposo

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida Callao Rotafono policía
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chincha: hallan a menor recién operada del corazón que llevaba siete días desaparecida

Chincha: hallan a menor recién operada del corazón que llevaba siete días desaparecida

 San Borja: encuentran a adulto mayor con Alzheimer que escapó de una casa de reposo

San Borja: encuentran a adulto mayor con Alzheimer que escapó de una casa de reposo

 La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

La Libertad: familia busca a mujer de 44 años que desapareció hace más de una semana

 Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón

Chincha: piden ayuda para encontrar a menor de 14 años recién operada del corazón
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot