Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

Ysabel Salazar Haynes se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hija, Kumiko Li Salazar, hecho que ocurrió el 12 de noviembre tras salir de su hogar en el Callao.

Desde ese día, Ysabel no sabe nada de su hija, quien salió de su vivienda en el asentamiento humano Puerto Nuevo Pasaje Magallanes alrededor de las 3 de la tarde.

La familia sospecha que Kumiko podría haberse ido con un hombre de 38 años, con quien tuvo conversaciones en su celular, las cuales fueron descubiertas aproximadamente un mes antes de su desaparición. Tras este hallazgo, le quitaron el teléfono móvil a la menor.

La policía se presentó en el trabajo del sospechoso, pero no lograron encontrarlo. Según la madre, hasta la fecha, el hombre sigue desaparecido.

La última vez que fue vista Kumiko, ella vestía un polo gris plomo, un short de licra y zapatillas plomas con detalles rojos.

Kumiko tiene 14 años, mide 1.48 metros, tiene tez mestiza, ojos negros, contextura gruesa y una nariz recta.

La familia de Kumiko está sumamente preocupada y desesperada por conocer su paradero. Si usted la ha visto o tiene alguna información, por favor comuníquese con la familia al número 965 034 729.