Callao: madre de familia busca a su hijo con esquizofrenia que desapareció tras salir a comprar

¿Cómo se perdió el adulto?

"Él me dijo, "Mamá, me pido permiso, voy a salir a comprar, ya vengo". Pero, ya no regresó", comentó la señora Mercedes Velasquez. Cabe mencionar que su mamá señaló que no es la primera vez que se pierde este mes, ya que había desaparecido el pasado 2 de septiembre, pero fue encontrado rápidamente.

La madre de familia relató que aquella vez que desapareció lo llevó al Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" y fue atendido. Por dicha razón, ella pidió que lo internen, pero no fue así y mensualmente le colocan una ampolla y debe de tomar unas pastillas todos los días.

Este lunes, él le pidió permiso para ir a comprar a una tienda cerca y ella aceptó, pero no regresó. Mercedes lo buscó por los alrededores ese mismo día, pero no lo encontró. Por eso, pide la colaboración de los vecinos y negocios aledaños para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia.