Callao: madre de familia busca a su hijo con esquizofrenia que desapareció tras salir a comprar

El adulto ya había desaparecido anteriormente el pasado 2 de septiembre | Fuente: Rotafono
Mercedes Velásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hijo llamado Juan Carlos Alexis Godoy Velasquez se encuentra desaparecido desde las 8.00 p. m. de este último lunes 23 de septiembre, tras salir de su casa, ubicada en la cuarta etapa de la urbanización Los Jazmines, en el Callao.
La madre de familia solicita apoyo de las autoridades correspondientes para que amplíen la búsqueda de su hijo y poder encontrarlo lo antes posible. Y es que el joven de 29 años tiene esquizofrenia leve y debe ser asistido lo antes posible; por ello, se encuentra muy preocupada.
Juan Carlos Godoy tiene esquizofrenia leve | Fuente: Rotafono
"Él me dijo, "Mamá, me pido permiso, voy a salir a comprar, ya vengo". Pero, ya no regresó", comentó la señora Mercedes Velasquez. Cabe mencionar que su mamá señaló que no es la primera vez que se pierde este mes, ya que había desaparecido el pasado 2 de septiembre, pero fue encontrado rápidamente.
La madre de familia relató que aquella vez que desapareció lo llevó al Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" y fue atendido. Por dicha razón, ella pidió que lo internen, pero no fue así y mensualmente le colocan una ampolla y debe de tomar unas pastillas todos los días.
Este lunes, él le pidió permiso para ir a comprar a una tienda cerca y ella aceptó, pero no regresó. Mercedes lo buscó por los alrededores ese mismo día, pero no lo encontró. Por eso, pide la colaboración de los vecinos y negocios aledaños para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia.
Juan Carlos Godoy Velasquez, de 29 años no portaba su DNI debido a que se le perdió y posee un reloj en su mano. Él es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello de color negro, su boca es mediana, su nariz es angular, mide 1.68 metros de estatura y es de contextura gruesa.
Además, posee bigote y barba en el mentón. Sobre su vestimenta, usaba una polera de color azul, un pantalón negro tipo buzo, unas zapatillas también negras y una gorra de lana ploma. Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 999899103 o al 952212067.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono