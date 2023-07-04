Callao: madre de familia con tumor cerebral necesita donadores de sangre para operación

A través del Rotafono de RPP, Roberto Arenas solicita urgentemente la ayuda de la comunidad para conseguir donaciones de sangre y plaquetas para su hermana Jessica Arenas Sivirichi, 47 años, a fin de que pueda ser operada de un tumor en el cerebro en una clínica del distrito limeño de Independencia.

La madre de tres hijos, quien reside en el Callao, se encuentra internada desde el 4 de mayo en la clínica Jesús del Norte debido a un tumor cerebral benigno y una condición autoinmune llamada púrpura trombocitopénica que afecta la coagulación de su sangre y ataca a sus plaquetas.

Roberto Arenas dijo que su hermana será intervenida quirúrgicamente este fin de semana, por lo que se requieren 22 unidades de sangre O positivo y cuatro donaciones de plaquetas.

“Ella fue internada en la clínica Jesús del Norte de Independencia el día 4 de mayo. Se le encontró que tenía un tumor en la hipófisis que está adentro de su cabecita, entre los ojos; es un tumor benigno. Ese tumor le estaba apretando los nervios ópticos y también tuvo sangrado interno por motivo de que ella perdió mucha sangre”, explicó.