Callao: madre encontró a su hijo que desapareció hace casi una semana

Mercedes Velásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que después de varias días de angustia pudo encontrar a su hijo Juan Carlos Godoy, quien había desaparecido el pasado 23 de setiembre tras salir de su vivienda en el Callao.

La ciudadana contó que el pasado miércoles 24 de septiembre, al promediar las 8.00 a. m., se reencontró con su hijo, quien regresó a su vivienda y estaba bastante desorientado. Sin embargo, para cinco días después volvió a desaparecer, pero al día siguiente volvió a encontrarlo.

Cabe recordar que el joven padece de esquizofrenia y está medicado. Además, su madre indicó que sus salidas sorpresivas de su hogar se han hecho reiterativas. Por eso, pide apoyo a las autoridades del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" para que puedan brindarle ayuda.

“Ya apareció mi hijo Juan Carlos, él vino solo a casa a las 6.00 a.m. Por favor ayúdeme para poder internarlo en el hospital Noguchi, quizás la dosis de medicina ya no le haga efecto”, afirmó Mercedes.

