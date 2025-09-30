Callao: madre encontró a su hijo que desapareció hace casi una semana

Él es de tez mestiza, tiene los ojos y el cabello de color negro, su boca es mediana, su nariz es angular, mide 1.68 metros de estatura y es de contextura gruesa.
Mercedes Velásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer debido a que después de varias días de angustia pudo encontrar a su hijo Juan Carlos Godoy, quien había desaparecido el pasado 23 de setiembre tras salir de su vivienda en el Callao.
La ciudadana contó que el pasado miércoles 24 de septiembre, al promediar las 8.00 a. m., se reencontró con su hijo, quien regresó a su vivienda y estaba bastante desorientado. Sin embargo, para cinco días después volvió a desaparecer, pero al día siguiente volvió a encontrarlo.
Cabe recordar que el joven padece de esquizofrenia y está medicado. Además, su madre indicó que sus salidas sorpresivas de su hogar se han hecho reiterativas. Por eso, pide apoyo a las autoridades del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi" para que puedan brindarle ayuda.
“Ya apareció mi hijo Juan Carlos, él vino solo a casa a las 6.00 a.m. Por favor ayúdeme para poder internarlo en el hospital Noguchi, quizás la dosis de medicina ya no le haga efecto”, afirmó Mercedes.
Mercedes Velásquez se comunicó hace días atrás con el Rotafono de RPP para informar que su hijo llamado Juan Carlos Alexis Godoy Velasquez se encuentra desaparecido desde las 8.00 p. m. de este último lunes 23 de septiembre, tras salir de su casa, ubicada en la cuarta etapa de la urbanización Los Jazmines, en el Callao.
Este último lunes, él le pidió permiso para ir a comprar a una tienda cerca y ella aceptó, pero no regresó. La señora lo buscó por los alrededores ese mismo día, pero no lo halló. Por ello, requiere la colaboración de los vecinos y negocios aledaños para que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia.
