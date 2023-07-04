Callao: padre pide ayuda para buscar a su hijo de 15 años

Santiago Martínez Mendieta, de 15 años, se encuentra desaparecido desde la madrugada de hoy en el Callao, luego de abandonar su vivienda, en la que dejó un mensaje en su celular pidiendo a su familia que se olvidaran de él.

A través del Rotafono de RPP, Christian Martínez, padre del adolescente, quien no reside en la misma casa, fue alertado por la madre del menor al notar que este no se encontraba en su habitación por la mañana.

El padre de familia manifestó su preocupación por la salud mental de su hijo, señalando que podría estar atravesando un cuadro depresivo. Él hizo un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad para dar con su paradero.

Christian Martínez comentó que desde las 8:30 de la mañana ha recorrido diversos puntos del Callao, pero aún no puede localizarlo.

Además, expresó su malestar ante la demora administrativa en la comisaría de Bocanegra, donde el proceso para obtener la copia completa de la denuncia se extendió desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía.