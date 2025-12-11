menu
Callao: piden ayuda para encontrar a dos pescadores de Pisco desaparecidos

Rotafono de RPP | Los familiares de Gustavo Zavaleta Sánchez y José Yactayo Caycho solicitan que la Capitanía de Puerto del Callao emita la alerta marítima para que se inicien las labores de rescate en el mar de Ancón y Huacho.
| | Laura Urbina Saldaña
José Yactayo Caycho, de 70 años, salió a trabajar en la pesca de huevera en Pisco el 12 de noviembre.

José Yactayo Caycho, de 70 años, salió a trabajar en la pesca de huevera en Pisco el 12 de noviembre. | Fuente: Rotafono

Familiares de Gustavo Jhon Zavaleta Sánchez y José Yactayo Caycho, pescadores artesanales del distrito de Pisco, en la región Ica, piden ayuda a la Marina de Guerra del Perú para que se que se inicien las labores de búsqueda, luego de que desaparecieran desde el 12 de noviembre en la jurisdicción de la Capitanía de Puerto del Callao.

A través del Rotafono de RPP, Marvin Yactayo, el hijo del patrón de la embarcación pesquera Promar 1, José Yactayo Caycho, de 70 años, contó que su padre salió a trabajar en la pesca de huevera  en Pisco, pero una avería en embarcación les impide retornar al puerto.

Relató que el 9 de diciembre, recibió un aviso sobre el avistamiento de la embarcación, la cual tenía el motor averiado, pero una nave más pequeña no pudo remolcarla. Actualmente se encuentran entre Ancón y Huacho, por eso piden la pronta ayuda para rescatarlos. 

La familia presentó un protesto de mar y la denuncia ante la Capitanía de Puerto en Pisco, pero debido a la ubicación reportada de la nave, el caso ha sido derivado a la Capitanía del Callao, que tiene mayor logística para realizar la la búsqueda.

Los parientes de los pescadores Gustavo Jhon Zavaleta Sánchez y José Yactayo Caycho hacen un llamado para que las autoridades activen la alerta de búsqueda, a fin de que la Capitanía del Callao inicie las acciones de rescate. 

Sepa más:
Pescadores desaparecidos Pescadores de Pisco Rotafono Pisco Callao Capitanía del Callao
