Callao: piden donadores de sangre para operación de adulta mayor con fractura en la cadera

Rotafono de RPP | Adulta mayor se encuentra internada en el Hospital Alberto Sabogal y necesita cuatro unidades de sangre para que procedan con la intervención quirúrgica.
| | Laura Urbina Saldaña
La paciente, actualmente con un nivel de hemoglobina de 9.6, necesita cuatro unidades de sangre para poder ser operada en el Hospital Alberto Sabogal.

La paciente, actualmente con un nivel de hemoglobina de 9.6, necesita cuatro unidades de sangre para poder ser operada en el Hospital Alberto Sabogal. | Fuente: Rotafono

Familiares de Bertha Asunción Ramírez Norabuena, de 80 años, con diabetes e hipertensión, piden la ayuda de donadores de sangre, a fin de que puedan operar de la cadera a la adulta mayor en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao. 

A través del Rotafono de RPP, Sandro Ramírez dijo que su madre se fracturó la cadera izquierda tras una caída en su casa el último lunes y de inmediato fue llevada al Hospital Alberto Sabogal. 

Los médicos indicaron que el nivel de hemoglobina de la paciente es de 9.6, por lo que necesita cuatro unidades de sangre para poder ser operada. 

“Mi madre es de tipo O positivo, pero en el Hospital Alberto Sabogal me indican que puede ser de cualquier tipo la sangre de las personas que van a donar. Lo importante es que ella cuente con las cuatro unidades solicitadas en el banco de sangre para que la puedan operar y poder cubrir cualquier conveniente que pudiera tener ella durante su intervención. Es por eso que estoy solicitando la ayuda para mi madre”, expresó.

Si se encuentra interesado en donar sangre para la señora Bertha Ramírez puede comunicarse con su hijo Sandro Ramírez al siguiente número telefónico 991 209 160.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Donadores de sangre Adulta mayor necesita la donación de sangre Rotafono Hospital Alberto Sabogal Piden ayuda para conseguir sangre
