Callao: piden donadores de sangre para operación de adulta mayor con fractura en la cadera

Familiares de Bertha Asunción Ramírez Norabuena, de 80 años, con diabetes e hipertensión, piden la ayuda de donadores de sangre, a fin de que puedan operar de la cadera a la adulta mayor en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, en el Callao.

A través del Rotafono de RPP, Sandro Ramírez dijo que su madre se fracturó la cadera izquierda tras una caída en su casa el último lunes y de inmediato fue llevada al Hospital Alberto Sabogal.

Los médicos indicaron que el nivel de hemoglobina de la paciente es de 9.6, por lo que necesita cuatro unidades de sangre para poder ser operada.

“Mi madre es de tipo O positivo, pero en el Hospital Alberto Sabogal me indican que puede ser de cualquier tipo la sangre de las personas que van a donar. Lo importante es que ella cuente con las cuatro unidades solicitadas en el banco de sangre para que la puedan operar y poder cubrir cualquier conveniente que pudiera tener ella durante su intervención. Es por eso que estoy solicitando la ayuda para mi madre”, expresó.

Si se encuentra interesado en donar sangre para la señora Bertha Ramírez puede comunicarse con su hijo Sandro Ramírez al siguiente número telefónico 991 209 160.