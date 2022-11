Callao: reportan la desaparición de una persona de tercera edad con principios de Alzheimer

Habla la familia

“Quiero denunciar que mi tío Melchor Cipriano Tineo Suarez está desaparecido desde la tarde de ayer. Él estaba en la casa de su hija, donde vive, y al parecer en algún momento abrió la puerta y ha salido sin que el resto de la familia lo note. No podemos ubicarlo. Él desde siempre ha vivido en el Rímac. Presumimos que desde la casa de mi prima, que vive en el Callao (por Minka) ha ido hacia ahí o algo por estilo”, sostuvo la sobrina del desaparecido.

Sonia señala que su tío padece de dislalia, un trastorno de lenguaje en el cual se desarrolla problemas de pronunciación. “Es una consecuencia de un derrame cerebral antiguo en el que no puede comunicarse bien porque no hila bien las palabras, pero no puede decir que tenga un problema o no comprenda lo que pasa a su alrededor, solamente que se le hace difícil hablar o expresas sus ideas”, agregó.

“Tiene 84 años y tiene una dislalia, que es una consecuencia de un derrame cerebral antiguo en el que el no puede comunicarse bien porque no hila bien las palabras, pero no puede decir que tenga un problema o no comprenda lo que pasa a su alrededor, solamente que se le hace difícil hablar o expresas sus ideas”, señaló.

“Presumimos que se fue al Rímac, los estamos buscando, hemos ido hacia el cementerio por si es que quiso visitar a su mamá en El Ángel, pero tampoco lo hallamos. Ya hicimos la denuncia, pero estamos muy preocupados, sobre todo porque ya tiene 84 años y no podemos encontrarlo”, puntualizó.