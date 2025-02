Callao: taxista desaparece cuando hacía una transmisión en vivo por TikTok

Los familiares de César Augusto Rodríguez Martínez se encuentran aterrados y desesperados luego de que el taxista desapareciera en medio de una transmisión en sus redes sociales, debido a que dos ladrones abordaron su vehículo el pasado jueves 13 de febrero.

A través del Rotafono de RPP, los parientes del hombre de 43 años indicaron que el hecho se dio al promediar la 1.00 a. m., cuando dos sujetos tomaron su servicios. El señor estaba haciendo una transmisión en vivo por medio de la plataforma Tik Tok, pues solía compartir grabaciones de su trabajo. Era un creador de contenido.

El ciudadano no imaginó que estos dos delincuentes intentaran robarle todas sus pertenencias y le pidieron que los transporte fuera de Lima. Es en ese momento cuando se corta la transmisión y no se supo más de él. La familia no sabe nada con respecto al paradero de César.