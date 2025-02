Campeona de levantamiento de potencia necesita ayuda para salvar su vida con un marcapasos

La campeona sudamericana de la mencionada disciplina en la categoría Máster 2024 dijo que no cuenta con los medios económicos para comprar el dispositivo electrónico, por lo que solicitó ayuda a las autoridades, empresas y a la población.

“El Powerlifting (levantamiento de potencia) me ayudó a sentirme segura de mí misma y a compartir esa experiencia con otras mujeres. Con orgullo y con mis recursos representé al Perú y conseguí títulos. Hoy mi reto es conseguir el marcapaso que me permitirá seguir con mi vida y mis hijos. No cuento con los medios suficiente para continuar con el deporte que tanto me ha dado” expresó Karla.

La operación es importante para salvar su vida y tener la ilusión de seguir dedicándose al deporte, cuidar a sus hijos y a su madre. Por ahora se encuentra en reposo en su casa y no puede trabajar.

Karla Cafiero es campeona nacional absoluta de Powerlifting 2024 y campeona sudamericana en la categoría Máster 2024.