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Cañete: buscan a mujer que salió anoche de su casa a realizar un depósito bancario

Rotafono de RPP | Carmen Aurelia Saravia Santos, de 43 años, se encuentra desaparecida desde el lunes 13 de julio la ciudad de San Vicente de Cañete. Sus parientes piden ayuda de las autoridades y de la comunidad.
| | Laura Urbina Saldaña
Carmen Saravia viste un pantalón jeans celeste, casa negra y portaba una cartera color marrón.

Carmen Saravia viste un pantalón jeans celeste, casa negra y portaba una cartera color marrón. | Fuente: Rotafono

Carmen Aurelia Saravia Santos, de 43 años, se encuentra desaparecida desde anoche en la ciudad de San Vicente de Cañete, en la región Lima, luego de que saliera de su vivienda a realizar un depósito bancario. Su familia solicita la ayuda de las autoridades y de la comunidad para encontrarla.

A través del Rotafono de RPP, José Quispe Aquije contó que su pareja salió a las 8:30 p.m. aproximadamente de su hogar, en la zona de Los Nardos, de manera precipitada, con el fin de cancelar una cuota de la compra de un terreno de vivienda de su madre.  

José Quispe dijo que le preocupa el paradero de su pareja, quien reportó un comportamiento inusual, pues anoche no quiso salir de su casa para acompañarlo al velorio de un amigo. Además, tampoco contesta su celular ni los mensajes por WhatsApp.

La familia ha iniciado la búsqueda en las calles y hospitales de Cañete, pero hasta ahora no se conoce su paradero, por lo que José Quispe pide apoyo a la comunidad y a las autoridades para encontrarla.

“Normalmente no sale sola, pero desde ayer hasta ahora no sabemos nada de ella. Por favor, si tienen alguna información háganlo llegar", expresó. 

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Características de la mujer desaparecida 

Carmen Saravia es de tez blanca, cabello y ojos negros, boca mediana, nariz recta. Mide 1.56 metros y es de contextura delgada. Viste un pantalón jeans celeste, casa negra y portaba una cartera color marrón.

Cualquier información sobre la ubicación de Carmen Aurelia Saravia Santos puede llamar al 114 de la Policía Nacional o comunicarse al 945 142 725.

“Si alguien tiene información, por favor, comunicarse al número 945 142 725. Dios me los bendiga”, manifestó.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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