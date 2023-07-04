Cañete: buscan a mujer que salió anoche de su casa a realizar un depósito bancario

Carmen Aurelia Saravia Santos, de 43 años, se encuentra desaparecida desde anoche en la ciudad de San Vicente de Cañete, en la región Lima, luego de que saliera de su vivienda a realizar un depósito bancario. Su familia solicita la ayuda de las autoridades y de la comunidad para encontrarla.

A través del Rotafono de RPP, José Quispe Aquije contó que su pareja salió a las 8:30 p.m. aproximadamente de su hogar, en la zona de Los Nardos, de manera precipitada, con el fin de cancelar una cuota de la compra de un terreno de vivienda de su madre.

José Quispe dijo que le preocupa el paradero de su pareja, quien reportó un comportamiento inusual, pues anoche no quiso salir de su casa para acompañarlo al velorio de un amigo. Además, tampoco contesta su celular ni los mensajes por WhatsApp.

La familia ha iniciado la búsqueda en las calles y hospitales de Cañete, pero hasta ahora no se conoce su paradero, por lo que José Quispe pide apoyo a la comunidad y a las autoridades para encontrarla.

“Normalmente no sale sola, pero desde ayer hasta ahora no sabemos nada de ella. Por favor, si tienen alguna información háganlo llegar", expresó.