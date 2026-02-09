Cañete: padre busca a menor de 13 años que desapareció tras ingresar a la playa San Pedro con un amigo

Ilmer Zaquinaula Aranda es un padre devastado luego de perder a su hijo Geral Zaquinaula Giraldo, de 13 años, quien ingresó a playa San Pedro, ubicada en la ciudad de Chilca, provincia limeña Cañete, con un amigo, el domingo 8 de febrero, pero solo pudieron rescatar a uno de ellos y Geral desapareció entre las olas.

A través del Rotafono de RPP, el padre de familia hizo un llamado a las autoridades para que un equipo especializado y helicópteros de la Policía y Fuerza Aérea del Perú puedan realizar la búsqueda y así recuperar el cuerpo de su hijo Geral.

Geral y su familia viajaron a Cañete por un paseo



Ilmer contó que se fue con su hijo, un amigo de Geral, y sus compañeros de trabajo a la playa San Pedro con el fin de pasar un momento de diversión. Ellos salieron muy temprano desde San Juan de Lurigancho hasta Cañete donde llegaron al promediar las 9 de la mañana.



Ilmer se fue atender una llamada y cuando volvió su mirada al mar, sus amigos gritaban porque Geral y su amigo se estaban ahogando en la playa y solo lograron rescatar al amigo de su hijo.

