Cañete: padre busca a menor de 13 años que desapareció tras ingresar a la playa San Pedro con un amigo

Rotafono de RPP | Geral Zaquinaula Giraldo, de 13 años, y sus familiares del distrito limeño San Juan de Lurigancho acudieron a Cañete a pasar un momento de diversión, pero el día terminó en tragedia. Su padre pide ayuda especializada para encontrarlo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Geral tenía un short plomo cuando ingresó al mar.

Ilmer Zaquinaula Aranda es un padre devastado luego de perder a su hijo Geral Zaquinaula Giraldo, de 13 años, quien ingresó a playa San Pedro, ubicada en la ciudad de Chilca, provincia limeña Cañete, con un amigo, el domingo 8 de febrero, pero solo pudieron rescatar a uno de ellos y Geral desapareció entre las olas.  

A través del Rotafono de RPP, el padre de familia hizo un llamado a las autoridades para que un equipo especializado y helicópteros de la Policía y Fuerza Aérea del Perú puedan realizar la búsqueda y así recuperar el cuerpo de su hijo Geral. 

Geral y su familia viajaron a Cañete por un paseo

Ilmer contó que se fue con su hijo, un amigo de Geral, y sus compañeros de trabajo a la playa San Pedro con el fin de pasar un momento de diversión. Ellos salieron muy temprano desde San Juan de Lurigancho hasta Cañete donde llegaron al promediar las 9 de la mañana. 

Ilmer se fue atender una llamada y cuando volvió su mirada al mar, sus amigos gritaban porque Geral y su amigo se estaban ahogando en la playa y solo lograron rescatar al amigo de su hijo. 

¿Cómo estaba vestido Ilmer, la última vez que lo vieron?

Geral tenía un short plomo cuando ingresó al mar. El menor es de tez amarilla, contextura delgada, ojos y cabellos castaños oscuros.

Para mayor información, por favor, comunicarse al número de la familia 956 439 139 o al número de la Policía Nacional al 114. 


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido playa san pedro Rotafono Lima Cañete
