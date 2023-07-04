menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Carabayllo: buscan a joven con autismo desaparecido hace dos días

Rotafono de RPP | Sebastian Huayaban Tapulima, de 18 años, salió de su casa el viernes 23 de enero y hasta el momento no regresa a su hogar en el distrito limeño de Carabayllo.
| | Laura Urbina Saldaña
Sebastian Huayaban viste un pantalón gris y un polo negro.

Sebastian Huayaban viste un pantalón gris y un polo negro. | Fuente: Rotafono

Rosario Tapullima Alviar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades puedan intensificar la búsqueda de su hijo Sebastian Huayaban Tapulima, de 18 años, con la condición de autismo, quien se encuentra desaparecido desde el 23 de enero, en el distrito limeño de Carabayllo.

La madre de familia comentó que su hijo se perdió el último viernes, a las 5 de la mañana, luego de que se escapara de su vivienda en el asentamiento humano La Planicie. 

La señora Rosario expresó su preocupación por que su hijo nunca salió de su casa. Ella tenía previsto llevarlo al médico para que le den un tratamiento. 

“Él es un joven que tiene autismo. Nunca salió de la casa, por favor, si me puede ayudar a buscarlo”, solicitó.

Sebastian Huayaban viste un pantalón gris y un polo negro. El joven es de contextura delgada, cabello corto y de tez mestiza.

Cualquier información sobre su paradero, puede llamar al siguiente número telefónico 902 945 825 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

Te recomendamos
Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

 Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a joven con autismo Joven con autismo desaparecido Rotafono Carabayllo Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

 San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

 Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

 Breña: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido hace seis días

Breña: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido hace seis días
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot