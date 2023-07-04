Carabayllo: buscan a joven con autismo desaparecido hace dos días

Rosario Tapullima Alviar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que las autoridades puedan intensificar la búsqueda de su hijo Sebastian Huayaban Tapulima, de 18 años, con la condición de autismo, quien se encuentra desaparecido desde el 23 de enero, en el distrito limeño de Carabayllo.

La madre de familia comentó que su hijo se perdió el último viernes, a las 5 de la mañana, luego de que se escapara de su vivienda en el asentamiento humano La Planicie.

La señora Rosario expresó su preocupación por que su hijo nunca salió de su casa. Ella tenía previsto llevarlo al médico para que le den un tratamiento.

“Él es un joven que tiene autismo. Nunca salió de la casa, por favor, si me puede ayudar a buscarlo”, solicitó.

Sebastian Huayaban viste un pantalón gris y un polo negro. El joven es de contextura delgada, cabello corto y de tez mestiza.

Cualquier información sobre su paradero, puede llamar al siguiente número telefónico 902 945 825 o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.