Carabayllo: familia pide ayuda para encontrar a joven con diabetes y discapacidad

Una familia pide ayuda para buscar a Xianthy Suárez Zelada, de 39 años, un hombre diagnosticado con diabetes y con el síndrome de Prader-Willi, una afección genética que se caracteriza por la sensación constante de hambre. El joven con discapacidad está desaparecido desde ayer en el distrito limeño de Carabayllo.

Wishinova Suárez se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a la comunidad y a las autoridades policiales, a fin de localizar a su hermano, quien salió de su casa ayer a las 10 de la noche en la urbanización Tungasuca.

“Tiene el síndrome de Prader Willi, lo que hace que su apetito sea voraz e insaciable. Busca siempre irse donde hay comercio para buscar restos de comida, por lo que no lo dejamos salir de la casa solo”, comentó Wishinova.

Explicó que su hermano se escapó de su vivienda y cuando su madre intentó alcanzarlo, él se perdió rápidamente entre la multitud cerca de la avenida Universitaria, en el límite entre los distritos de Caraballo y Comas.

“Mi hermano se salió de casa ayer a las 10 de la noche y no logramos encontrarlo. Él tiene discapacidad severa, dificultad para hablar y movilizarse. También tiene diabetes y una herida en el pie izquierdo”, contó.

El síndrome de Prader-Willi es una afección genética poco frecuente que lleva a varios problemas físicos, mentales y conductuales. Las personas con este síndrome tienen hambre todo el tiempo, lo que puede producir un aumento de peso rápido y obesidad mórbida.