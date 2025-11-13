menu
Carabayllo: familia pide ayuda para encontrar a joven con diabetes y discapacidad

Rotafono de RPP | Xianthy Suárez Zelada, de 39 años, tiene la sensación de constante de hambre debido al síndrome de Prader-Willi y una herida en el pie izquierdo. Su familia teme por su salud.
| | Laura Urbina Saldaña
Xianthy Suárez tiene una pequeña joroba por la escoliosis y camina tambaleándose.

Xianthy Suárez tiene una pequeña joroba por la escoliosis y camina tambaleándose. | Fuente: Rotafono

Una familia pide ayuda para buscar a Xianthy Suárez Zelada, de 39 años, un hombre diagnosticado con diabetes y con el síndrome de Prader-Willi, una afección genética que se caracteriza por la sensación constante de hambre. El joven con discapacidad está desaparecido desde ayer en el distrito limeño de Carabayllo.

Wishinova Suárez se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a la comunidad y a las autoridades policiales, a fin de localizar a su hermano, quien salió de su casa ayer a las 10 de la noche en la urbanización Tungasuca. 

“Tiene el síndrome de Prader Willi, lo que hace que su apetito sea voraz e insaciable. Busca siempre irse donde hay comercio para buscar restos de comida, por lo que no lo dejamos salir de la casa solo”, comentó Wishinova.

Explicó que su hermano se escapó de su vivienda y cuando su madre intentó alcanzarlo, él se perdió rápidamente entre la multitud cerca de la avenida Universitaria, en el límite entre los distritos de Caraballo y Comas.

“Mi hermano se salió de casa ayer a las 10 de la noche y no logramos encontrarlo. Él tiene discapacidad severa, dificultad para hablar y movilizarse. También tiene diabetes y una herida en el pie izquierdo”, contó.

El síndrome de Prader-Willi es una afección genética poco frecuente que lleva a varios problemas físicos, mentales y conductuales. Las personas con este síndrome tienen hambre todo el tiempo, lo que puede producir un aumento de peso rápido y obesidad mórbida. 

Características particulares de Xianthy 

Xianthy Suárez Zelada es de tez blanca, ojos claros, es contextura gruesa y mide 1.48 metros. Tiene una pequeña joroba por la escoliosis y camina tambaleándose. Además, tiene una herida en el pie izquierdo, añadió su hermana.

Cuando salió de su vivienda, Xianthy vestía una polera verde agua y un pantalón negro.

La familia ha buscado por toda el distrito de Carabayllo y la preocupación aumenta debido a que necesita insulina y otros medicamentos para controlar sus problemas de salud.

Si usted lo ha visto puede comunicarse con su hermana Wishinova Suárez al siguiente número telefónico 992 562 244, con la comisaría más cercana o llamar a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Desaparece hombre con discapacidad Síndrome de Prader-Willi Rotafono Carabayllo Comas Buscan a joven con diabetes
