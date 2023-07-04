menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Carabayllo: familiares buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras salir de su casa

Rotafono de RPP | La última vez que vieron a la adolescente fue jugando con su sobrino, a las afueras de su vivienda, ubicada en la zona de Buena Vista.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Marycruz Contreras tiene 14 años, mide 1.52 metros, contextura gruesa, de tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros.

Marycruz Contreras tiene 14 años, mide 1.52 metros, contextura gruesa, de tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros.

Aracely Contreras se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hermana, Marycruz Contreras Quispe, quien fue vista por última vez el pasado lunes, 12 de enero, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Carabayllo.

Según las informaciones que pudo recabar Aracely -a través de sus vecinos-, la última vez que vieron a la adolescente, de 14 años, fue jugando con su sobrino, a las afueras de su casa, situada en la zona de Buena Vista. Luego de ello, no volvieron a verla.

Aquel lunes, la madre y padre de Marycruz salieron muy temprano para trabajar, por lo que la menor se quedó sola con su sobrino. 

Te recomendamos
Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

Buena noticia: paciente con diabetes accede a insulina tras pedido de ayuda en el Rotafono

 Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para adulto mayor con grave lesión cerebral en el Hospital Rebagliati

Familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre para adulto mayor con grave lesión cerebral en el Hospital Rebagliati

¿Cómo iba vestida Marycruz cuando desapareció? 

El día de su desaparición, Marycruz Contreras Quispe vestía un pantalón jean azul, casaca negra y zapatillas blancas. La adolescente tiene 14 años, mide 1.52 m., es de contextura gruesa, tez blanca, y tiene ojos y cabellos castaño-oscuros.

La familia se encuentra muy preocupada por la seguridad de Maricruz. Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número:  935 172 550.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido Carabayllo Adolescente Rotafono Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Encuentran en el Rímac a mujer con alzhéimer reportada como desaparecida el último viernes

Encuentran en el Rímac a mujer con alzhéimer reportada como desaparecida el último viernes

 La Libertad: iglesia del pueblo San Ignacio en Otuzco se cayó y piden ayuda para reconstruirlo

La Libertad: iglesia del pueblo San Ignacio en Otuzco se cayó y piden ayuda para reconstruirlo

 Cercado de Lima: familias afectadas por incendio del jirón Ica piden apoyo urgente de autoridades [VIDEO]

Cercado de Lima: familias afectadas por incendio del jirón Ica piden apoyo urgente de autoridades [VIDEO]

 Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país

Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot