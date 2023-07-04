Carabayllo: familiares buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras salir de su casa

Marycruz Contreras tiene 14 años, mide 1.52 metros, contextura gruesa, de tez blanca, ojos y cabellos castaños oscuros.
Aracely Contreras se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su hermana, Marycruz Contreras Quispe, quien fue vista por última vez el pasado lunes, 12 de enero, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Carabayllo.
Según las informaciones que pudo recabar Aracely -a través de sus vecinos-, la última vez que vieron a la adolescente, de 14 años, fue jugando con su sobrino, a las afueras de su casa, situada en la zona de Buena Vista. Luego de ello, no volvieron a verla.
Aquel lunes, la madre y padre de Marycruz salieron muy temprano para trabajar, por lo que la menor se quedó sola con su sobrino.
El día de su desaparición, Marycruz Contreras Quispe vestía un pantalón jean azul, casaca negra y zapatillas blancas. La adolescente tiene 14 años, mide 1.52 m., es de contextura gruesa, tez blanca, y tiene ojos y cabellos castaño-oscuros.
La familia se encuentra muy preocupada por la seguridad de Maricruz. Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número: 935 172 550.
