Carabayllo: madre busca a menor con parálisis facial que desapareció tras salir de su casa

Rotafono de RPP | El adolescente sufre problemas en el corazón y ha sido operado dos veces de la cabeza, según comentó la mamá desde el distrito limeño de Carabayllo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La última vez que salió, estaba vestido pantalón color mostaza, polo azul y zapatillas blancas.

Ivony Samekash se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su menor hijo Dominik Calsin Samekash, de 13 años, diagnosticado con paralisis facial, quien se perdió el pasado viernes 1 de agosto tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Carabayllo. 

El hecho se dio al promediar las dos de la tarde, cuando la madre salió a comprar a pocos metros de su casa, situada en la calle Torreblanca, acompañada de su otra menor hija, sin imaginar que, el adolescente también saldría minutos después de ella y no retornaría a su domicilio. 

Características del desaparecido

Dominik Calsin Samekash tiene 13 años, es de tez trigueña, nariz angular, ojos y cabellos castaños oscuros. Mide 1.51 metros y es de contextura delgada. La última vez que salió, vestía un pantalón color mostaza, polo azul y zapatillas blancas.

El niño sufre de paralisis facial, tiene problemas en el corazón y ha sido operado dos veces de la cabeza debido a que tuvo una fuerte caída de pequeño, según comentó la madre. 

Ivony Samekash se encuentra muy desesperada por la desaparición de su hijo, quien será operado próximamente en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Su madre contó que el menor necesita continuar con su tratamiento, por eso apela a la ayuda de la comunidad. 

La señora contó que hace un tiempo Dominik escapó de su casa para vender golosinas en la calle, por lo que esta vez teme que siga realizando la misma actividad. 

Por favor, si usted lo ha visto o tiene alguna información del menor, llamar al siguiente número telefónico 970 315 904 o comunicarse a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

