Carabayllo: madre busca a menor con parálisis facial que desapareció tras salir de su casa

Características del desaparecido



Dominik Calsin Samekash tiene 13 años, es de tez trigueña, nariz angular, ojos y cabellos castaños oscuros. Mide 1.51 metros y es de contextura delgada. La última vez que salió, vestía un pantalón color mostaza, polo azul y zapatillas blancas.

El niño sufre de paralisis facial, tiene problemas en el corazón y ha sido operado dos veces de la cabeza debido a que tuvo una fuerte caída de pequeño, según comentó la madre.



Ivony Samekash se encuentra muy desesperada por la desaparición de su hijo, quien será operado próximamente en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Su madre contó que el menor necesita continuar con su tratamiento, por eso apela a la ayuda de la comunidad.

La señora contó que hace un tiempo Dominik escapó de su casa para vender golosinas en la calle, por lo que esta vez teme que siga realizando la misma actividad.

Por favor, si usted lo ha visto o tiene alguna información del menor, llamar al siguiente número telefónico 970 315 904 o comunicarse a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.