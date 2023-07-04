Carabayllo: padre busca a su hijo con autismo que desapareció hace tres días

Santos Ccorahua se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Leonel Ccorahua Osorio, quien fue visto por última vez el pasado domingo 5 de abril, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Carabayllo.

Según el padre, el adolescente de 15 años salió de su casa sin avisar a nadie, con rumbo desconocido. Sus familiares están preocupados, debido a que el menor tiene autismo.

Santos contó que algunas personas indicaron a la familia haber visto al menor cerca del paradero Vipusa, en el distrito de Ancón.