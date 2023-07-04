Carabayllo: padre busca a su hijo con autismo que desapareció hace tres días

Leonel Ccorahua Osorio tiene 15 años mide 1.75 metros, contextura gruesa, nariz convexa, contextura gruesa, tez mestiza, ojos y cabellos castaños oscuros.
Santos Ccorahua se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hijo Leonel Ccorahua Osorio, quien fue visto por última vez el pasado domingo 5 de abril, tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Carabayllo.
Según el padre, el adolescente de 15 años salió de su casa sin avisar a nadie, con rumbo desconocido. Sus familiares están preocupados, debido a que el menor tiene autismo.
Santos contó que algunas personas indicaron a la familia haber visto al menor cerca del paradero Vipusa, en el distrito de Ancón.
Leonel Ccorahua Osorio tiene 15 años, mide 1.75 metros, es de contextura gruesa, nariz convexa, tez mestiza, ojos y cabellos castaños oscuros. La última vez que se le vio, el menor vestía polo azul, short verde deportivo y sandalias azules.
Santos Ccorahua hace un llamado a las autoridades para que puedan ayudarlo con la búsqueda de su hijo, pues teme por su seguridad y salud.
Si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número telefónico 928 475 984 o a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional.
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