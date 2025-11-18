Cercado de Lima: adulto mayor con diabetes desapareció tras salir a comprar su desayuno

Mia Cisneros Santisteban se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuelo Guillermo Santisteban, perdido desde el pasado domingo16 de noviembre tras salir de su casa ubicada en el Cercado de Lima.



La ciudadana contó que su abuelo siempre sale los domingos, al promediar las 10.00 a. m. para tomar su desayuno y luego caminar por plaza Italia para luego volver a su vivienda.



Sin embargo, con el pasar de las horas, el hombre de 84 años no retornó a su hogar y sus familiares comenzaron con la búsqueda sin tener éxito.



“Por favor, ayúdenos porque él toma medicinas y no las tiene con él, sufre de diabetes. Ya tiene 48 horas, desaparecido y no camina al 100% bien, se tropieza a veces”, afirmó Mia Cisneros.

