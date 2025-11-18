menu
Copyright © 2023

Cercado de Lima: adulto mayor con diabetes desapareció tras salir a comprar su desayuno

Rotafono de RPP | Una ciudadana comentó que su abuelo tiene dificultades para caminar y toma medicación diara por la diabetes que sufre.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Mía contó que su abuelito es de contextura delgada, mide 1.79 metros, tez blanca, ojos color avellana y cabello cano.

Mía contó que su abuelito es de contextura delgada, mide 1.79 metros, tez blanca, ojos color avellana y cabello cano.

Mia Cisneros Santisteban se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su abuelo Guillermo Santisteban, perdido desde el pasado domingo16 de noviembre tras salir de su casa ubicada en el Cercado de Lima.

La ciudadana contó que su abuelo siempre sale los domingos, al promediar las 10.00 a. m. para tomar su desayuno y luego caminar por plaza Italia para luego volver a su vivienda. 

Sin embargo, con el pasar de las horas, el hombre de 84 años no retornó a su hogar y sus familiares comenzaron con la búsqueda sin tener éxito. 

“Por favor, ayúdenos porque él toma medicinas y no las tiene con él, sufre de diabetes. Ya tiene 48 horas, desaparecido y no camina al 100% bien, se tropieza a veces”, afirmó Mia Cisneros. 

Características del anciano desaparecido

Guillermo Santisteban contó que su abuelo es de contextura delgada, mide 1.79 metros de estatura, es de tez blanca, tienes los ojos color avellana y el cabello canoso. Asimismo, la última vez que lo vieron salir de su casa, el hombre de 84 años vestía un buzo de color plomo, unas zapatillas azules y una gorra blanca. 

Su nieta pide ayuda a la población y a la policía nacional, ya que temen por su seguridad y es la primera vez que se ausenta tantas horas. Por favor, si usted lo ha visto, llamar al siguiente número 941 375 067 o al número de la policía al 114.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
abuelito desayuno Rotafono Cercado de Lima desaparición
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
