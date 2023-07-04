Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

Arrison Agurto Custodio tiene 54 años, mide 1.65 metros, de contextura delgada, cabello corto y lacio y ojos de color castaño oscuro.
Elizabeth Agurto no pierde las esperanzas de saber noticias de su tío Arrison Agurto Custodio, quien desapareció el 17 de octubre del 2024 tras regresar desde su trabajo hasta su casa en Cercado de Lima.
A través del Rotafono de RPP, Elizabeth contó que, al promediar las 6:00 p. m., el hombre de 54 años salió desde una vivienda en el jirón Estrella en el Cercado de Lima donde trabajaba como albañil e indicó que retornaría a su domicilio en la zona de Villa María Perpetuo Socorro, a la altura de la cuadra siete de la avenida Morales Duárez.
Sin embargo, con el pasar de las horas, el padre de familia no regresó a su hogar. Según Elizabeth, la familia ha realizado la búsqueda del albañil hasta con canes rastreadores sin buenos resultados, pero luego de ello no tuvieron más noticias.
“El año pasado se han hecho diligencias como buscar con perros rastreadores, pero hasta ahí. No nos dan ningún avance de la denuncia. Él tenía 52 años cuando desapareció, ahora ya tendría 54”, dijo Elizabeth.
Características del desaparecido
Arrison Agurto Custodio tiene 54 años, mide 1.65 metros, es de contextura delgada, cabello corto y lacio y ojos de color castaño oscuro. Presenta tatuajes en el pecho y la pierna. Además, tiene tres hijos.
La familia sigue a la espera de saber nuevas noticias. Si usted ha visto a Harrison, por favor, comunicarse a la línea gratuita de la Policía 114 o al número de la familia 901 211 463.
