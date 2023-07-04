menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios a la comunidad

Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

Rotafono de RPP | Arrison Agurto Custodio desapareció en octubre del 2024. El albañil tiene tres hijos, quienes esperan el pronto retorno de su padre a casa.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Arrison Agurto Custodio tiene 54 años, mide 1.65 metros, de contextura delgada, cabello corto y lacio y ojos de color castaño oscuro.

Arrison Agurto Custodio tiene 54 años, mide 1.65 metros, de contextura delgada, cabello corto y lacio y ojos de color castaño oscuro.

Elizabeth Agurto no pierde las esperanzas de saber noticias de su tío Arrison Agurto Custodio, quien desapareció el 17 de octubre  del 2024 tras regresar desde su trabajo hasta su casa en Cercado de Lima

A través del Rotafono de RPP, Elizabeth contó que, al promediar las 6:00 p. m., el hombre de 54 años salió desde una vivienda en el jirón Estrella en el Cercado de Lima donde trabajaba como albañil e indicó que retornaría a su domicilio en la zona de Villa María Perpetuo Socorro, a la altura de la cuadra siete de la avenida Morales Duárez. 

Te recomendamos
San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

 Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

Sin embargo, con el pasar de las horas, el padre de familia no regresó a su hogar. Según Elizabeth, la familia ha realizado la búsqueda del albañil hasta con canes rastreadores sin buenos resultados, pero luego de ello no tuvieron más noticias. 

“El año pasado se han hecho diligencias como buscar con perros rastreadores, pero hasta ahí. No nos dan ningún avance de la denuncia. Él tenía 52 años cuando desapareció, ahora ya tendría 54”, dijo Elizabeth. 

Características del desaparecido

Arrison Agurto Custodio tiene 54 años, mide 1.65 metros, es de contextura delgada, cabello corto y lacio y ojos de color castaño oscuro. Presenta tatuajes en el pecho y la pierna. Además, tiene tres hijos. 

La familia sigue a la espera de saber nuevas noticias. Si usted ha visto a Harrison, por favor, comunicarse a la línea gratuita de la Policía 114 o al número de la familia 901 211 463. 


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Buscan a padre de familia Albañil desaparecido Rotafono Cercado de Lima Policía Nacional
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Carabayllo: buscan a joven con autismo desaparecido hace dos días

Carabayllo: buscan a joven con autismo desaparecido hace dos días

 San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

San Juan de Miraflores: familia busca ayuda para encontrar a mujer con Alzheimer

 Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

Chorrillos: piden ayuda para buscar a menor de 17 años que desapareció en playa La Chira

 Breña: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido hace seis días

Breña: madre pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido hace seis días
Otros casos similares
Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio

Miraflores: Vecinos molestos por alto volumen en colegio
San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro

San Martín de Porres: adolescente de 14 años desapareció tras salir de su domicilio en asentamiento humano Lampa de Oro
Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla

Mujer está desaparecida más de un mes en el Callao y su pareja pide ayuda para ubicarla
VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio

VES: encuentran a adulta mayor con Alzheimer tras desaparecer cuando iba al cementerio
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot