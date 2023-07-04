Cercado de Lima: buscan a padre de familia que desapareció hace más de un año tras salir de su trabajo

Elizabeth Agurto no pierde las esperanzas de saber noticias de su tío Arrison Agurto Custodio, quien desapareció el 17 de octubre del 2024 tras regresar desde su trabajo hasta su casa en Cercado de Lima.



A través del Rotafono de RPP, Elizabeth contó que, al promediar las 6:00 p. m., el hombre de 54 años salió desde una vivienda en el jirón Estrella en el Cercado de Lima donde trabajaba como albañil e indicó que retornaría a su domicilio en la zona de Villa María Perpetuo Socorro, a la altura de la cuadra siete de la avenida Morales Duárez.

