Cercado de Lima: familia busca a perrita llamada Frida que se perdió tras huir por ruido de fuegos artificiales

Rotafono de RPP | Elena Mori comenta que aquel día se escuchó el ruido de diversos fuegos artificiales, días previos, a la conmemoración de Santa Rosa de Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
De carácter bastante amigable y cariñosa con sus familiares.

De carácter bastante amigable y cariñosa con sus familiares.

Elena Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su pequeña perrita Frida que se perdió el pasado 29 de agosto, tras salir de su vivienda ubicada en el Cercado de Lima.

El hecho se dio al promediar las ocho de la noche del último viernes cuando un familiar de Elena salió de su vivienda que queda a pocas cuadras de la comisaría Palomino, Frida y otros perritos huyeron de la casa debido a los fuertes ruidos producidos tras la detonación de algunos fuegos artificiales. 

Características del perrito 

Frida es una perrita de siete años, de 12 kilos, de contextura regular, de raza mestiza, de pelaje corto de color dorado y negro. De carácter bastante amigable y cariñosa con sus familiares.

Elena Mori se encuentra muy angustiada por la desaparición de su perrita, pues teme que, debido a su avanzada edad, Frida no pueda sobrevivir tantos años en las calles. Si usted conoce alguna información, llamar al siguiente número: 967 741 363.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

Sepa más:
