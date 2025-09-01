Cercado de Lima: familia busca a perrita llamada Frida que se perdió tras huir por ruido de fuegos artificiales

Elena Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su pequeña perrita Frida que se perdió el pasado 29 de agosto, tras salir de su vivienda ubicada en el Cercado de Lima.



El hecho se dio al promediar las ocho de la noche del último viernes cuando un familiar de Elena salió de su vivienda que queda a pocas cuadras de la comisaría Palomino, Frida y otros perritos huyeron de la casa debido a los fuertes ruidos producidos tras la detonación de algunos fuegos artificiales.

