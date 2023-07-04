Cercado de Lima: familia logra encontrar a mujer con esquizofrenia que se extravió al buscar a su madre

Desire Zavaleta se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su hermana, Luz Paola Zavaleta Gonzales, fue encontrada luego de haberse extraviado el 15 de marzo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Independencia.

Desire contó que, la madrugada del miércoles 18 de marzo, recibió una llamada de un agente policial y se dirigieron a la comisaría de Monserrat, ubicada en el Cercado de Lima. Desde allí, en una camioneta policial, fueron trasladados hasta el cruce del jirón Camaná con Emancipación.

“Nos llevaron hasta donde ella estaba, entre Emancipación y Jirón Camaná. Al vernos, la encontramos con signos de deshidratación. Estaba confundida, pero por suerte eso fue todo. Gracias a Dios y al Rotafono de RPP por compartir la información y llegar a más personas”, afirmó Desire.

¿Cómo se extravió la joven con esquizofrenia?

El hecho ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. del 15 de marzo, cuando la mujer de 36 años salió de su casa sin avisar a nadie. La familia presume que Luz Paola Zavaleta salió con la intención de seguir a su madre, quien acostumbra a ir a misa a esa hora.

Al percatarse de su ausencia, los familiares salieron rápidamente a buscarla, pero no lograron encontrarla. La preocupación de Desire radica en que su hermana padece esquizofrenia y depresión crónica.

